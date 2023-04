Seoul dự kiến tự kiểm tra độ an toàn của nước thải nhiễm xạ Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (NSSC) ngày 26/4 đã mở cuộc họp về tình hình ứng phó với nước thải nhiễm xạ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima và công bố kế hoạch sẽ tự kiểm tra độ an toàn của nước thải về mặt khoa học kỹ thuật.Chính phủ Seoul đã thành lập nhóm chuyên trách do Văn phòng điều phối Nhà nước dẫn dắt để ứng phó với việc xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy hạt nhân của Nhật Bản ra biển.Trong nhóm chuyên trách này, NSSC hiện đang đảm nhận vai trò theo dõi môi trường biển và xem xét về mặt khoa học kỹ thuật, đồng thời cùng với đội kiểm duyệt của Viện an toàn hạt nhân Hàn Quốc (KINS) xem xét toàn bộ kế hoạch xả nước thải ra biển.Quá trình kiểm tra độ an toàn của nước thải gồm có xem xét tính năng của thiết bị khử đa nguyên tử (ALPS), thiết bị xả nước, cách thức chọn ra và phân tích nguyên tử cần đo đạt trước khi xả ra biển, việc đánh giá môi trường, kế hoạch theo dõi vùng biển, dựa theo tài liệu của phía Nhật Bản.Kết quả kiểm tra dự kiến sẽ được công bố sau khi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đưa ra báo cáo cuối cùng về việc đánh giá kế hoạch xả nước thải ra biển.Hiện có ba điều kiện để Nhật Bản được xả nước thải nhiễm xạ ra biển là hoàn công thiết bị xả nước, sự cho phép của Ủy ban quy chế năng lượng nguyên tử của Nhật Bản (NRA), và báo cáo cuối cùng của IAEA.Theo dự kiến, báo cáo của IAEA có thể sẽ được phát hành sớm nhất là vào cuối tháng 6, và khả năng cao Tokyo sẽ xả nước thải vào tháng 7.Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc cho biết Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế không cho phép các quốc gia công bố kết quả phân tích riêng trước khi cơ quan này đưa ra kết quả điều tra. Theo đó, ngay sau khi có báo cáo cuối cùng của IAEA, Ủy ban sẽ trao đổi với phía Nhật Bản, tổng hợp phân tích của Viện an toàn hạt nhân Hàn Quốc để đưa ra kết quả cuối cùng nhanh nhất có thể, đồng thời có thể sẽ khiếu nại lên Ủy ban quy chế năng lượng nguyên tử của Nhật Bản nếu phát hiện ra điểm thiếu sót trong quá trình kiểm duyệt.Cơ quan có quyền quyết định sẽ khiếu nại hay không là nhóm chuyên trách Chính phủ chứ không phải NSSC.