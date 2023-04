Lần đầu tiên một giám đốc doanh nghiệp bị phạt tù do vi phạm luật gây tai nạn lao động nghiêm trọng

Photo : YONHAP News

Luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng tại Hàn Quốc đã bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1/2022, với mục đích xử phạt người chịu trách nhiệm cao nhất khi tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trường. Theo đó, vào ngày 26/4 đã xuất hiện trường hợp đầu tiên bị xử phạt theo bộ luật này.Vào tháng 3 năm ngoái, Giám đốc của công ty thép Hankook (tạm gọi là A) đã bị Viện Kiểm sát khởi tố với tội danh vi phạm bộ luật này, sau khi một người lao động ở độ tuổi 60 của doanh nghiệp đối tác bị 1,2 tấn thép đè lên người dẫn tới tử vong.Tòa án tỉnh Changwon chi nhánh Masan ngày 26/4 đã đưa ra phán quyết phạt ông A một năm tù giam.Được biết, Tòa án đã đưa ra hình phạt này nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự của người đứng đầu doanh nghiệp một cách nghiêm túc, căn cứ theo mục đích của bộ luật là giảm các tai nạn lao động nghiêm trọng.Theo Tòa án, doanh nghiệp này đã nhiều lần bị phát hiện vi phạm các nghĩa vụ về biện pháp xử lý an toàn, song Giám đốc A vẫn không thực hiện biện pháp xử lý nghiêm túc. Bên cạnh đó, Tòa án cũng không chấp nhận lời biện minh của ông A là thiếu thời gian đảm bảo an toàn và y tế, với lý do là có khoảng thời gian tận một năm kể từ khi bộ luật được công báo cho đến khi chính thức áp dụng.Kể từ sau khi Luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng có hiệu lực, đã có 14 trường hợp bị khởi tố.Trong khi bộ luật nhận được sự hoan nghênh của giới lao động, giới doanh nghiệp thì lại phản đối vì cho rằng phán quyết lần này đã làm mất tính cân bằng và công bằng của hệ thống pháp luật, và kêu gọi sửa đổi bộ luật trên.