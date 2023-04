Liên minh Hàn-Mỹ thành lập nhóm thảo luận chung để tăng cường hợp tác kỹ thuật trong an ninh quốc gia

Photo : YONHAP News

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ hôm 26/4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra tuyên bố chung về việc thành lập "Nhóm thảo luận Hàn-Mỹ về kỹ thuật tân tiến và chủ chốt thế hệ mới" được dẫn dắt bởi Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) hai nước.Mục đích của việc cho ra đời nhóm thảo luận này là nhằm xúc tiến hợp tác công nghệ cao trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trong tình hình mối quan hệ của hai lĩnh vực này đang ngày càng gắn bó với nhau.Seoul và Washington sẽ thay phiên tổ chức cuộc họp hàng năm của nhóm thảo luận này, bắt đầu từ nửa cuối năm nay. Các lĩnh vực hợp tác bao gồm sinh học, pin, công nghệ năng lượng, chíp bán dẫn, kỹ thuật số, lượng tử.Báo cáo chung của hai nước đã đánh giá nhóm thảo luận này mang ý nghĩa to lớn trong việc nâng cấp sự hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghệ tân tiến và chủ chốt lên thành một yếu tố quyết định trong mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, và là ví dụ điển hình cho thấy mối quan hệ này đang phát triển lên thành "đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu".Ngoài ra, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng nhận định rằng nhóm này sẽ đóng góp cho việc phát triển hệ sinh thái quốc tế tân tiến và xây dựng mạng lưới cung cấp toàn cầu có năng lực phục hồi.Cố vấn kinh tế thuộc Văn phòng Tổng thống Choi Sang-mok cho biết Tổng thống hai nước đã nhất trí sẽ củng cố mạng lưới cung cấp và mối quan hệ đồng minh về công nghệ cao trong Hội nghị thượng đỉnh lần này. Thêm vào đó, việc đầu tư và hợp tác song phương về chíp bán dẫn cũng sẽ tạo điều kiện bình ổn và phát triển mạng lưới cung cấp toàn cầu.