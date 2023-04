Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đẩy nhanh áp dụng Hệ thống thanh toán gộp theo thời gian thực

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/4 đã công bố "Báo cáo về thanh toán chi trả năm 2022", trong đó bao gồm kế hoạch xúc tiến áp dụng Hệ thống thanh toán gộp theo thời gian thực (RTGS: Real Time Gross Settlement). BOK dự kiến sẽ lập kế hoạch tổng hợp liên quan trong năm nay.Việc giao dịch với số tiền nhỏ giữa các ngân hàng tại Hàn Quốc được tiến hành theo hình thức Hợp đồng chênh lệch (CFD: Contracts for Difference), và BOK sẽ thanh toán chênh lệch giữa các ngân hàng, hoàn tất quy trình thanh toán vào lúc 11 giờ sáng ngày hôm sau.Tuy nhiên, phương thức thanh toán này tồn tại nhiều rủi ro về mặt tín dụng khi các ngân hàng phải chi trả trước số tiền chênh lệch. Đó là bởi trong trường hợp các ngân hàng có thể bất ngờ bị phá sản trong một sớm một chiều như ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) của Mỹ vừa qua, dù rằng xác suất này là không cao, thì các ngân hàng đã giao dịch với ngân hàng bị phá sản sẽ không thể nhận lại được quyết toán về khoản tiền chênh lệch vào ngày hôm sau.Trong khi đó, Hệ thống thanh toán gộp theo thời gian thực là một hình thức trong đó ngay khi số tiền được trả theo thời gian thực cho tài khoản người nhận thì đồng thời cũng hoàn tất luôn việc thanh toán giữa các ngân hàng cho đơn thanh toán đó. Do vậy, điểm mạnh nhất của hệ thống này là hoàn toàn không có rủi ro lo ngại về tín dụng.Mặt khác, nhằm hạn chế rủi ro tín dụng của hệ thống quyết toán ròng theo phiên (DNS: Deferred Net Settlement) đang áp dụng tại Hàn Quốc, BOK có kế hoạch sẽ nâng tỷ lệ tài sản thế chấp nhận từ ngân hàng lên 100% cho tới tháng 8 năm 2025 nhằm đề phòng trường hợp thanh toán chênh lệch thất bại.Cùng với đó, Ngân hàng trung ương cũng dự kiến trong năm nay sẽ cho ra mắt dịch vụ gửi và rút tiền mặt tại các máy rút tiền tự động ATM bằng thẻ tiền mặt trên điện thoại thông minh bằng hình thức mã QR.Ngoài ra, BOK cũng đang thử nghiệm và nghiên cứu phát hành tiền điện tử CBDC (tiền điện tử do Ngân hàng trung ương phát hành).