Lương thực nhận của người lao động tại Hàn Quốc quay trở lại xu thế tăng sau 10 tháng

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 27/4 công bố kết quả điều tra về năng lực lao động ở các doanh nghiệp. Theo đó, tổng tiền lương bình quân một lao động làm việc cho doanh nghiệp có ít nhất một lao động làm việc toàn thời gian trong tháng 2 vừa qua là 3.901.000 won (2.914 USD)/tháng, tăng 206.000 won (154 USD) so với cùng kỳ năm ngoái.Số tiền lương thực tế theo tháng trong cùng khoảng thời gian trên tăng 0,7%, từ 3.509.000 won (2.621 USD) lên 3.534.000 won (2.640 USD). Như vậy, tiền lương thực nhận của người lao động đã đảo chiều về xu thế tăng sau 10 tháng giảm liên tiếp kể từ tháng 4 năm ngoái đến tháng 1 năm nay.Một quan chức Bộ Tuyển dụng và lao động giải thích nguyên nhân là do tỷ lệ lạm phát sau khi liên tục ở mức 5% từ tháng 4 năm ngoái tới tháng 1 năm nay thì đã chững lại ở mức 4,8% trong tháng 2, và tiền lương thưởng đặc biệt cũng tăng.Xét theo hình thức tuyển dụng, tiền lương của người lao động làm việc toàn thời gian đã tăng 6,1% trong vòng một năm, từ 3.904.000 won (2.917 USD) tháng 2 năm ngoái lên 4.142.000 won (3.095 USD) trong tháng 2 năm nay. Mức lương của lao động thời vụ và bán thời gian tăng 1,9% trong cùng thời điểm, từ 1.619.000 won (1.209 USD) lên 1.651.000 won (1.233 USD).Xét theo quy mô doanh nghiệp, tiền lương của lao động thuộc doanh nghiệp dưới 300 người tăng 2,9%; doanh nghiệp trên 300 người tăng 12,2% do hiệu ứng cơ sở từ việc tổng số tiền lương trong năm ngoái giảm.Mặt khác, số người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong nước vẫn duy trì xu thế tăng kể từ tháng 4 năm 2021.Tính đến ngày làm việc cuối cùng của tháng 3 vừa qua, số lao động làm việc tại doanh nghiệp có trên một người là 19,14 triệu người, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Ngành công nghiệp có số người lao động tăng nhiều nhất là ngành dịch vụ y tế-phúc lợi, tăng 93.000 người. Theo sau đó là ngành nhà hàng-khách sạn tăng 91.000 người, ngành dịch vụ chuyên môn-khoa học kỹ thuật tăng 51.000 người, ngành chế tạo tăng 48.000.Trong khi đó, ngành tín dụng-bảo hiểm giảm 2.000 người, lĩnh vực hành chính công giảm 3.000 người.Lao động làm việc toàn thời gian là 15,96 triệu người, tăng 1,6% so với một năm trước; lao động thời vụ và bán thời gian đạt 2,08 triệu người, tăng 9,3%. Lao động khác, tức người không có lương và chỉ nhận tiền hoa hồng bán hàng hay đang học việc, đã giảm 3.000 người so với một năm trước.Có 15,89 triệu lao động làm việc tại các doanh nghiệp quy mô dưới 300 người, tăng 2,3%; và 3,24 triệu lao động làm việc tại doanh nghiệp lớn trên 300 người, tăng 2,2%.