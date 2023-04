Chỉ số lòng tin doanh nghiệp toàn ngành công nghiệp tháng 4 tương tự một tháng trước

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/4 công bố báo cáo chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp (BSI). Theo đó, chỉ số BSI toàn ngành công nghiệp tháng 4 đạt 72 điểm, tương tự một tháng trước.Chỉ số BSI phản ánh nhận thức của doanh nghiệp về tình hình nền kinh tế. Nếu chỉ số này dưới 100 điểm có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn bi quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có nhận định lạc quan.BOK giải thích mỗi ngành nghề lại có cảm nhận khác nhau về tình hình kinh tế trong khi những bất ổn vẫn tiếp diễn. Chỉ số BSI đạt 70 điểm ở ngành chế tạo và 74 điểm ở ngành phi chế tạo, lần lượt tương tự như tháng 3.Cụ thể ở ngành chế tạo, chỉ số BSI lĩnh vực sản phẩm hóa chất tăng 8 điểm, nhờ doanh thu từ các sản phẩm hóa học tăng trước nhu cầu tăng trên toàn cầu. Chỉ số BSI ở ngành sản xuất ô tô tăng 6 điểm do sản xuất và xuất khẩu đều tăng, tập trung vào các dòng xe thân thiện với môi trường có giá thành cao.Tuy nhiên, khủng hoảng ngành chíp bán dẫn khiến lượng hàng tồn kho tăng, tình hình kinh doanh bất ổn dẫn đến chỉ số BSI lĩnh vực điện tử, video và thiết bị viễn thông rớt 3 điểm; chỉ số BSI của kim loại cơ bản cũng giảm 9 điểm do các sản phẩm thép rớt giá.Trong ngành phi chế tạo, chỉ số lòng tin doanh nghiệp ở lĩnh vực xây dựng tăng 7 điểm do các gói thầu mới tăng và tiến độ các công trình xây dựng tăng nhờ yếu tố mùa.Thời tiết ấm áp nên người dân gia tăng các hoạt động gặp gỡ trực tiếp và các sự kiện liên quan cũng tăng, đẩy chỉ số BSI lĩnh vực quản lý cơ sở kinh doanh, hỗ trợ hoạt động kinh doanh và dịch vụ cho thuê tăng 4 điểm.Mặc dù vậy, chỉ số lòng tin doanh nghiệp ở ngành bán buôn bán lẻ giảm 4 điểm do giá cả nguyên liệu tăng, ngành thông tin viễn thông cũng giảm 6 điểm do lượng khách đến rạp xem phim và nhu cầu quảng cáo giảm.Chỉ số BSI toàn ngành công nghiệp trong tháng 5 được dự đoán là đạt 74 điểm, tăng 1 điểm so với tháng 4. Ngành chế tạo dự đoán tăng lên 72 điểm, ngành phi chế tạo tăng lên 76 điểm.Chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI) tháng 4 đạt 93,8 điểm, tăng 2,3 điểm so với tháng trước. ESI là số liệu kết hợp giữa chỉ số lòng tin của doanh nghiệp (BSI) và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI).