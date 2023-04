Tổng thống Yoon Suk-yeol phát biểu trước Quốc hội Mỹ

Photo : YONHAP News

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sáng ngày 27/4 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu bằng tiếng Anh trước cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.Đây là lần đầu tiên sau 10 năm một Tổng thống Hàn Quốc có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ kể từ bài phát biểu của cựu Tổng thống Park Geun-hye vào năm 2013.Tổng thống Yoon đã mở đầu bài phát biểu bằng việc nhắc lại lịch sử của đồng minh Hàn-Mỹ, bày tỏ cảm ơn những cựu binh lính Mỹ đã tham gia chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Ông Yoon nhấn mạnh Washington đã không làm ngơ vào thời điểm mà nền dân chủ tự do gần như biến mất trên bán đảo Hàn Quốc.Lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ giờ đây đang mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Trong bài phát biểu, ông Yoon đã nhiều lần nhắc đến "đồng minh giá trị" bằng từ khóa "tự do".Tổng thống Yoon còn cho rằng Hàn Quốc sẽ cùng với Mỹ trở thành "chiếc la bàn tự do" trong tương lai. Ông cũng trình bày kế hoạch mở rộng mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ trong tương lai sang các lĩnh vực công nghệ cao, không gian vũ trụ và không gian mạng.Bên cạnh đó, lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề cập đến vấn đề giao lưu nhân sự giữa Seoul và Washington, thậm chí là còn gọi tên các nghị sĩ gốc Hàn tại Hạ viện Mỹ đang có mặt ngay tại sự kiện.Các nghị sĩ Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã dành 50 tràng pháo tay trong suốt bài phát biểu dài hơn 40 phút của Tổng thống Yoon.Trong bài phát biểu, ông Yoon cũng giải thích nội dung của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, đề nghị sự hợp tác của Quốc hội Mỹ. Tổng thống nhấn mạnh nếu muốn thực hiện các thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh thì cần thiết phải có sự giúp sức của Quốc hội Mỹ.Cùng với đó, lãnh đạo Hàn Quốc còn đề nghị sự hợp tác nhằm kìm hãm các hành vi khiêu khích và truyền bá thực trạng nhân quyền của Bắc Triều Tiên, gọi đây như một "nghĩa vụ". Ông Yoon nhấn mạnh đến quyết tâm của hai nước Hàn-Mỹ trong việc đoàn kết đối phó với vấn đề này. Phát biểu này được cho là nhằm hối thúc các nghị sĩ Mỹ quan tâm tới vấn đề miền Bắc tương tự như vấn đề Nga hay Trung Quốc.Mặt khác, Tổng thống Yoon nhấn mạnh đến sự đoàn kết của các nước dân chủ tự do, và lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga, song không đề cập đến phương án hỗ trợ Ukraine cụ thể.Sau bài phát biểu tại Quốc hội Mỹ, ông Yoon đến thăm Trung tâm chỉ huy quân sự quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, nghe báo cáo về hệ thống giám sát và hệ thống đối phó với khủng hoảng.Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới thăm và thảo luận phương án hợp tác khoa học kỹ thuật tại Cơ quan phụ trách các dự án nghiên cứu tiên tiến về quốc phòng Mỹ (DARPA), nơi đứng đầu các dự án nghiên cứu về công nghệ tiên tiến của quân đội Mỹ. Một quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết đây là một bước đi nhằm thực hiện thỏa thuận tăng cường răn đe mở rộng của lãnh đạo Hàn-Mỹ trong Hội nghị thượng đỉnh song phương.Vào lúc 8 giờ 45 phút tối cùng ngày (giờ địa phương), Tổng thống Yoon và đoàn tháp tùng đã lên chuyên cơ di chuyển đến thành phố Boston. Tại đây, Tổng thống dự kiến có buổi trao đổi với các học giả uyên thâm trong ngành sinh học kỹ thuật số tại Viện công nghệ Massachusetts (MIT), tham dự Hội nghị bàn tròn cụm Hàn-Mỹ, và diễn thuyết tại trường Đại học Harvard với chủ đề "Hành trình mới hướng đến tự do".Sau lịch trình tại Boston, Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ lên đường về nước, kết thúc lịch trình chuyến công du cấp Nhà nước Mỹ trong vòng 5 ngày bắt đầu từ ngày 24/4.