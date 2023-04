Trung Quốc phản đối nội dung của Tuyên bố chung Hàn-Mỹ liên quan đến eo biển Đài Loan

Photo : YONHAP News

Nhật báo Bắc Kinh (Beijing Daily) ngày 28/4, đưa tin Vụ trưởng Vụ châu Á Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kính Tùng một ngày trước đó đã triệu tập Công sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc Kang Sang-wook, để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ về phát biểu sai sự thật liên quan đến Trung Quốc trong Tuyên bố chung Hàn-Mỹ.Vụ trưởng Lưu Kính Tùng đã nhấn mạnh lập trường tuyệt đối của Bắc Kinh về vấn đề eo biển Đài Loan, và yêu cầu Seoul phải giữ vững nguyên tắc "một Trung Quốc".Trong Tuyên bố chung Hàn-Mỹ sau Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Yoon Suk-yeol và Tổng thống Joe Biden ngày 26/4 (giờ Mỹ), Seoul và Washington đã tái xác nhận tầm quan trọng trong việc duy trì hòa bình và an ninh trên eo biển Đài Loan, xem đây là yếu tố bắt buộc trong vấn đề an ninh và phồn vinh của khu vực.Tuyên bố chung còn phản đối mạnh mẽ các mưu đồ tự ý thay đổi hiện trạng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm các hành vi giành chủ quyền trên vùng biển một cách trái phép, việc sử dụng các vùng đất trống cho mục đích quân sự, và các hành vi cưỡng ép khác.Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng từng phản ứng quyết liệt trước bài phỏng vấn của Tổng thống Yoon với hãng tin Reuters (Anh) ngày 19/4, cho rằng tình hình căng thẳng ở Đài Loan là do những nỗ lực hòng thay đổi hiện trạng bằng vũ lực.