Tổng thống Hàn Quốc thăm trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ, kêu gọi Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 27/4 (giờ địa phương) đã tới thăm trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở thủ đô Washington, hối thúc Bắc Triều Tiên đưa ra quyết định phi hạt nhân hóa vì hòa bình và thịnh vượng chung của bán đảo Hàn Quốc.Tổng thống Yoon nhấn mạnh nếu Bắc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân thì chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi biện pháp đáp trả áp đảo, và kiên quyết của đồng minh Hàn-Mỹ và quân đội Hàn Quốc.Lãnh đạo Hàn Quốc cho biết đã thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc tăng cường hơn nữa biện pháp răn đe mở rộng giữa hai nước Hàn-Mỹ, nhằm đối phó một cách mạnh mẽ và có hiệu quả trước mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của miền Bắc.Seoul và Washington cũng đã nhất trí lập phương án thực chất để có thể gia tăng năng lực răn đe mở rộng của đồng minh, như hoạch định chung về vũ khí hạt nhân của Mỹ và tập trận quân sự chung. Ông Yoon cho biết Hàn Quốc hoàn toàn tin tưởng vào cam kết chắc chắn về răn đe mở rộng của Mỹ.Tổng thống Yoon nhận định trật tự thế giới hiện nay đang đối mặt với những thách thức vô cùng to lớn. Cuộc đối đầu giữa phe chủ nghĩa tự do và phe chủ nghĩa chuyên chế đang ngày càng gia tăng, tình hình an ninh ở khu vực Đông Bắc Á nói chung và bán đảo Hàn Quốc nói riêng đều đang hết sức nghiêm trọng. Trong tương lai, Bình Nhưỡng sẽ cố gây sức ép và làm rạn nứt mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ bằng nhiều hình thức khiêu khích đa dạng.Lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định quyết tâm sẽ đối phó một cách mạnh mẽ với mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, dựa trên tư thế phòng vệ vững chắc của liên quân Hàn-Mỹ. Seoul sẽ xây dựng khả năng đối phó áp đảo và tư thế đáp trả, bao gồm "hệ thống ba trụ cột kiểu Hàn Quốc", tăng cường hơn nữa các cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ, và mở rộng hợp tác an ninh ba nước Hàn-Mỹ-Nhật.Đáp lại, Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh quyết tâm vững chắc của Washington trong việc phòng vệ cho Seoul, cũng như cam kết về răn đe mở rộng, trong đó bao gồm toàn bộ năng lực của Mỹ, tức vũ khí truyền thống và năng lực phòng thủ hạt nhân, tên lửa.Sau buổi trao đổi với lãnh đạo Lầu Năm Góc, Tổng thống Yoon tới thăm Trung tâm chỉ huy quân sự quốc gia (NMCC) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, nghe báo cáo về hệ thống giám sát chiến lược và hệ thống đối phó với khủng hoảng. Ông Yoon là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên tới thăm trung tâm này.Một quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Trung tâm chỉ huy quân sự quốc gia là trung tâm chỉ huy và kiểm soát trọng tâm của Bộ Quốc phòng Mỹ, là nơi trực tiếp hỗ trợ cho các quan chức chỉ huy quân đội, bao gồm cả Tổng thống Mỹ, khi xảy ra trường hợp khẩn cấp.