Thư ký Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc đổ lỗi cho liên quân Hàn-Mỹ đối với căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 28/4, đưa tin Thư ký Kim In-chol thuộc Phái đoàn đại diện thường trực Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc hôm 26/4, đã lên án cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ trong cuộc họp của Ủy ban tình báo thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ.Theo VOA, Thư ký Kim đã bày tỏ lo ngại và lấy làm tiếc về thái độ và tiêu chuẩn kép của Ban thư ký Liên hợp quốc, đi ngược lại các nguyên tắc về tính công bằng và khách quan đối với năng lực quốc phòng của miền Bắc. Ông còn cho rằng tình hình bán đảo Hàn Quốc ngày càng căng thẳng, là do Washington liên tiếp bố trí vũ khí hạt nhân tại đây và các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ.Thư ký Bắc Triều Tiên còn mạnh mẽ kêu gọi Liên hợp quốc đánh giá vấn đề tại bán đảo Hàn Quốc một cách thích hợp, công bằng, và khách quan.Được biết, cuộc họp này không liên quan đến cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, mà chỉ tập trung thảo luận các chính sách tình báo công cộng và thông tin-truyền thông của từng nước.Đáp lại các phát biểu của đại diện Bình Nhưỡng, Tham tán Phái đoàn Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Won, phản bác rằng các cuộc tập trận chung mà ông Kim đề cập thực chất chỉ là để phòng thủ trước các động thái đe dọa quân sự của miền Bắc.Về phần mình, Thư ký Kim cho biết Bình Nhưỡng đang ra sức cải thiện tình hình căng thẳng quân sự, cũng như duy trì hòa bình, an ninh tại bán đảo Hàn Quốc và trong khu vực từ đầu năm nay, song Washington và các "nước thuộc địa" thì lại liên tục thực hiện các hành động thù địch, nhằm xâm phạm chủ quyền của Bắc Triều Tiên.Tuy nhiên, phát ngôn này lại cho thấy sự mâu thuẫn trong lời nói và hành động của miền Bắc, khi mà nước này đã phóng pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn 600 mm từ sáng sớm ngày 1/1, và có tổng cộng 9 lần phóng tên lửa đạn đạo trong năm nay.