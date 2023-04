Chỉ số sản xuất và tiêu dùng Hàn Quốc tiếp tục tăng trong tháng 3

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/4, đã công bố xu hướng hoạt động ngành công nghiệp, cho biết chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 3 vừa qua đạt 111,6 điểm (mức chuẩn 100 điểm của năm 2020), tăng 1,6% so với một tháng trước và là mức tăng cao nhất kể từ sau tháng 3/2022 (1,9%).Sản xuất toàn ngành công nghiệp liên tục giữ đà tăng liên tiếp từ tháng 12/2022, sau khi giảm vào tháng 10 và tháng 11 năm ngoái, và đi vào ổn định từ tháng 1.Xét theo ngành nghề, sản xuất của công nghiệp khai thác khoáng sản tăng 5,1% so với tháng 2, trong ngành điện và gas giảm nhưng ngành chế tạo tăng. Đối với ngành chế tạo, thiết bị phát sóng truyền thông giảm 31,5%, nhưng chíp bán dẫn và xe ô tô lại tăng lần lượt là 35,1% và 6,5%.Đặc biệt, sản xuất chất bán dẫn tăng cao so với một tháng trước đó, song lại giảm 26,8% so với năm 2022.Sản xuất ngành dịch vụ tăng 0,2%, trong đó dịch vụ phát sóng truyền thông giảm 2%, tài chính và bảo hiểm tăng 1,8%, bất động sản tăng 3,1%.Doanh số bán lẻ, một chỉ số thể hiện xu hướng tiêu dùng, tăng 0,4%. Chỉ cố này giảm liên tiếp trong ba tháng kể từ sau tháng 11 năm ngoái, sau đó tăng trở lại từ tháng 3, và duy trì đà tăng liên tục trong hai tháng.Doanh số hàng hóa ít bền như quần áo giảm 1,1%, trong khi các mặt hàng không bền như nhiên liệu xe ô tô và hàng hóa bền lâu như đồ điện gia dụng thì tăng lần lượt 0,7% và 0,4%, được phân tích là do thời tiết trở ấm nhanh khiến người dân tăng cường các hoạt động ngoài trời nhiều hơn.Đầu tư thiết bị giảm 2,2% so với tháng 2. Đầu tư cho máy móc dùng cho các nền công nghiệp đặc biệt tăng 0,5%, trái lại, thiết bị vận chuyển tàu thủy giảm 9,7%.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đạt 99,9 điểm, tăng 0,6 điểm, đà tăng hai tháng liên tiếp.Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần đạt 98,2 điểm, giảm 0,3 điềm, tiếp tục đà giảm 9 tháng liền.Một quan chức của Cục thống kê nhận định, vẫn còn sớm để đánh giá liệu nền kinh tế nước nhà có đang chính thức bước vào giai đoạn hồi phục hay không, mặc dù tình hình sản xuất và tiêu thụ đang có những chuyển biến tích cực.Ngoài ra, người này còn giải thích trên thực tế chíp bán dẫn đang trong xu thế giảm, xét theo các yếu tố như sản xuất chíp bán dẫn tháng 3 tăng là do hiệu ứng cơ sở, thời điểm ký kết hợp đồng, và kế hoạch giảm sản xuất chíp bán dẫn của Hãng điện tử Samsung gần đây.