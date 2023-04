Hàn Quốc và Mỹ tổ chức Hội đàm Bộ trưởng năng lượng song phương

Photo : YONHAP News

Tháp tùng Tổng thống Yoon Suk-yeol trong chuyến thăm cấp Nhà nước Mỹ, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Lee Chang-yang ngày 27/4 (giờ địa phương), đã cùng với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm tổ chức "Hội đàm Bộ trưởng Năng lượng Hàn-Mỹ".Trong buổi hội đàm, Bộ trưởng Lee đã đề nghị Chính phủ Hàn-Mỹ cùng nỗ lực để giải quyết nhanh chóng những xung đột pháp lý giữa doanh nghiệp hai nước, liên quan tới vấn đề xuất khẩu nhà máy điện nguyên tử của Hàn Quốc sang Cộng hòa Séc.Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) và Công ty điện nguyên tử Westinghouse của Mỹ, hiện đang trong vụ kiện liên quan tới nhà máy điện nguyên tử kiểu Hàn Quốc. Westinghouse cáo buộc lò phản ứng nước áp lực thế hệ mới APR 1400 mà KNHP đấu thầu dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử của Ba Lan trước đó, đã sử dụng công nghệ được phát triển bởi Westinghouse, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của công ty này.Tháng 3 vừa qua, Bộ Năng lượng Mỹ đã trả lại hồ sơ khai báo của KHNP về việc xuất khẩu nhà máy điện hạt nhân sang Cộng hòa Séc, với lý do rằng việc khai báo với Bộ năng lượng theo quy định trong Phần 810 của Bộ Các quy định liên bang số 10 (gọi tắt là Phần 810), chỉ được thực hiện bởi "người Mỹ" (bao gồm cả công ty Mỹ). Điều này đồng nghĩa rằng Chính phủ Mỹ đã ngăn cản KHNP xuất khẩu nhà máy điện nguyên tử sang Cộng hòa Séc.Westinghouse cho rằng lò phản ứng nước áp lực thế hệ mới APR 1400 mà Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc phát triển, là dựa trên công nghệ mà Westinghouse đã "cấp phép sử dụng" thông qua một thỏa thuận, nên thuộc đối tượng kiểm soát xuất khẩu được quy định trong Luật năng lượng hạt nhân của Mỹ. KHNP không được xuất khẩu nếu không được sự cho phép của Chính phủ Washington.Liên quan tới vấn đề này, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi hội đàm thượng đỉnh song phương vào ngày 26/4 (giờ địa phương), đã ra tuyên bố chung, trong đó bao gồm nội dung mang tính nguyên tắc rằng hai bên tôn trọng các quy định về kiểm soát xuất khẩu và quyền sở hữu trí tuệ của mỗi nước.Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lee và người đồng cấp Mỹ đều có chung nhận định về việc cần thiết phải tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nhà máy điện nguyên tử. Hai bên xác nhận cam kết của lãnh đạo Hàn-Mỹ, nhận định cần đẩy nhanh hợp tác song phương trong việc cùng tiến ra thị trường nhà máy điện hạt nhân dân dụng toàn cầu, phát triển, vận hành và quản lý lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), cùng xúc tiến sang một nước thứ ba, tăng cường mạng lưới an toàn nhiên liệu của nhà máy điện hạt nhân.Bộ trưởng hai nước cũng đạt thỏa thuận trong việc tăng cường phối hợp song phương ở lĩnh vực phát triển năng lượng xanh và sạch và an ninh năng lượng, như lập cơ chế thảo luận "Đối thoại chính sách năng lượng" giữa hai nước, nhằm đối phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi sang năng lượng không phát thải carbon. Thông qua đó, Seoul và Washington sẽ xúc tiến hợp tác ở lĩnh vực chính sách, phát triển công nghệ, thương mại hóa và phổ cập.Ngoài ra, Bộ trưởng Lee cũng đề cập đến sự cần thiết phải gia tăng hợp tác về chuỗi cung ứng giữa hai nước Hàn-Mỹ và các nước hữu hảo, thông qua "Đối tác an ninh khoáng sản" (MSP) do Washington dẫn dắt, trước tình trạng khẩn cấp trong việc đảm bảo cung cầu khoáng sản cốt lõi, cần thiết cho các ngành công nghiệp công nghệ cao trên toàn thế giới.Ông Lee cũng nhấn mạnh đến sự hợp tác Hàn-Mỹ trong việc phát triển chung công nghệ năng lượng lượng sạch như hydro, tái sử dụng pin, thu hồi-lưu trữ-sử dụng carbon (CCUS); đề nghị sự quan tâm của Chính phủ Mỹ để các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham gia vào các dự án mà Washington xúc tiến như xây dựng trung tâm hydro, mở rộng các trạm sạc hydro.