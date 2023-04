Triển lãm của Bảo tàng Mỹ thuật hiện đại quốc gia Hàn Quốc nhận giải thưởng tại Giải thưởng thiết kế iF

Photo : KBS News

Triển lãm "Sự kết hợp hoan hỉ: Càng nhiều càng tuyệt" (tên tiếng Anh là Merry mix, The more the better) do Bảo tàng Mỹ thuật hiện đại quốc gia Hàn Quốc tổ chức từ tháng 9/2022, đã nhận giải thưởng trong danh mục Kiến trúc-Nội thất tại Giải thưởng thiết kế iF (iF Design Award) 2023 diễn ra tại Đức.Đây là triển lãm trưng bày các tác phẩm của nghệ sĩ video Paik Nam-june với quy mô lớn, mang chủ đề "càng nhiều càng tuyệt", bao gồm hơn 200 kho dữ liệu và các bài phỏng vấn của nhiều nghệ sĩ đa dạng được lưu trữ từ trước đến nay.Thiết kế của triển lãm lần này được chú ý vì đã thoát khỏi phương thức trưng bày truyền thống, và có các bản ghi và lời thuật lại của các nghệ nhân cùng hợp tác gồm nhạc sĩ, vũ công, kiến trúc sư, kỹ sư, và người bảo tồn.Các tác phẩm được trưng bày dưới góc nhìn như thể đang cùng bước đi trên dòng chảy thời gian cùng các nghệ nhân này, để người xem có thể chủ động trải nghiệm.Thiết kế của "Sự kết hợp hoan hỉ: Càng nhiều càng tuyệt" được đánh giá cao về năng lực truyền tải chủ đề, năng lực thiết kế không gian cân nhắc đến người xem, độ bền của thiết kế, khía cạnh không gian triển lãm.Giải thưởng thiết kế iF (iF Design Award) của Đức là một trong ba giải thưởng lớn về thiết kế, cùng với giải IDEA của Mỹ và Red Dot của Đức. Trong năm nay, giải thưởng quy tụ khoảng 11.000 tác phẩm đến từ 56 quốc gia trên toàn thế giới. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại thủ đô Berlin của Đức vào ngày 15/5 tới đây.