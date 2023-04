Số nạn nhân thiệt mạng vì tai nạn lao động năm 2022 tại Hàn Quốc tăng 6,9% so với năm trước đó

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/4, đã công bố kết quả đánh giá mức độ an toàn Hàn Quốc trong năm 2022 trong từng lĩnh vực như thiên tai, tội phạm, và an toàn công nghiệp.Trong tổng số 60 chỉ số được đem ra đánh giá, có 33 chỉ số được cải thiện và 27 chỉ số cần sự quan tâm của xã hội.Số nạn nhân thiệt mạng vì tai nạn lao động của Hàn Quốc trong năm 2022 là 2.223 người, tăng 143 người (6,9%) so với một năm trước đó. Trong đó, 874 trường hợp gặp sự cố khi làm việc, 1.349 trường hợp qua đời vì bệnh.Số người thiệt mạng vì tai nạn lao động liên tục ở đà tăng kể từ sau năm 2019. Cứ 4 nạn nhân, thì có 1 người làm việc tại các công ty có quy mô nhỏ dưới 5 người.Tỷ lệ tự tử của Hàn Quốc trong năm 2020 theo tiêu chuẩn độ tuổi là 24,1 người trên 100.000 dân, giữ vị trí cao nhất trong khối OECD. Tỷ lệ tự tử không xét theo độ tuổi trong năm 2019 là 26,9 người, giảm nhẹ vào năm 2020 là 25,7 người, và tăng trở lại vào năm 2021 là 26 người.Nam giới (năm 2021 là 35,9 người) có tỷ lệ tự tử cao gấp đôi nữ giới (16,2 người). Theo phân tích, độ tuổi càng lớn thì tỷ lệ tự tử càng cao. Trong khi đó, tỷ lệ tự tử của giới trẻ trong độ tuổi 10-20 có xu hướng tăng trong thời gian gần đây.Mức độ cô lập xã hội cho thấy tỷ lệ người không có chỗ dựa khi gặp khó khăn là 34,1% trong năm 2021.Tỷ lệ tội phạm năm 2021 là 1.774 vụ trên 100.000 dân, giảm 12% so với năm trước đó, tuy nhiên tội phạm tình dục lại tăng. Tỷ lệ bạo hành trẻ em tính đến thời gian này cũng tăng 100,6 vụ, đạt 502,2 vụ so với năm 2020.Mặt khác, nồng độ bụi siêu nhỏ Hàn Quốc năm 2020 tính theo tiêu chuẩn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 25.9㎍/㎥, cao nhất trong các nước thành viên của tổ chức này. Tuy nhiên, giá trị thực nghiệm của nồng độ bụi siêu nhỏ có xu thế giảm từ sau năm 2020.Số người tử vong vì tai nạn xã hội trong năm 2021 là 5.087 người, tăng 5 lần so với năm trước đó (1.008 người), chủ yếu là vì dịch bệnh COVID-19 (5.054 người).Số bệnh nhân COVID-19 trong năm 2021 là 570.000 người, tăng 9 lần so với năm trước đó. Bệnh nhân ngộ độc thực phẩm là 5.160 người, cao gấp 2 lần so với năm 2020.Nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trong năm 2021 là 3.624 người, giảm 323 người so với năm trước đó.