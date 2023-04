Dự luật về cấp thị thực cho lao động chuyên môn tại Mỹ với người Hàn được tái đề xuất lên Quốc hội Mỹ

Photo : YONHAP News

Dự luật với nội dung để các nhân lực chuyên môn người Hàn Quốc dễ dàng được cấp thị thực (visa) làm việc tại Mỹ, đã một lần nữa được đề xuất lên Hạ viện và Thượng viện Mỹ.Dự thảo Luật đối tác với Hàn Quốc (Partner with Korea Act) có nội dung chính là Chính phủ Mỹ sẽ cấp tối đa 15.000 visa làm việc chuyên môn (E-4) mỗi năm, cho người mang quốc tịch Hàn Quốc có trình độ học vấn và kỹ thuật chuyên môn.Hiện tại, Mỹ cấp thị thực lao động chuyên môn cho những đối tượng trên toàn thế giới xin cấp visa H1B, nhưng chỉ hạn chế cấp 80.000 thị thực mỗi năm, nên mức độ cạnh tranh vô cùng khốc liệt.Washington hiện đang đặt hạn ngạch cấp visa mỗi năm theo từng quốc gia cho 5 nước ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Mỹ, gồm Canada và Mexico (không giới hạn số lượng cấp visa), Singapore (5.400 người), Chile (1.400 người), Australia (15.000 người).Nếu dự luật trên được Hạ viện cùng Thượng viện Mỹ thông qua và được Tổng thống Joe Biden ký tên, thì Hàn Quốc sẽ được áp dụng hạn ngạch cấp visa cho lao động chuyên môn mỗi năm tối đa là 15.000 người.Kể từ năm 2013, dự luật này đã được đề xuất vào mỗi kỳ họp Quốc hội Mỹ, cho đến năm ngoái dự luật mới được thông qua tại Hạ viện nhưng sau đó lại không thành do Quốc hội kết thúc kỳ họp.Dự luật này đã được đồng đề xuất lên cả Hạ viện và Thượng viện vào ngày 25-26/4 vừa qua, bởi Chủ tịch Tiểu ban Ấn Độ và Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ Young Kim, hạ nghị sĩ Gerald Connolly (đảng Dân chủ) đồng Chủ tịch nhóm "Korea Caucus" (tức nhóm các hạ nghị sĩ thân cận với Hàn Quốc), thượng nghị sĩ Mazie Hirono, và thượng nghị sĩ Markwayne Mullin.Nghị sĩ người Mỹ gốc Hàn Young Kim ngày 27/4 (giờ địa phương), nhấn mạnh Hàn Quốc là một đồng minh quan trọng của Mỹ, đang sở hữu nhiều lao động có năng lực và tay nghề cao, cần thiết cho an ninh quốc gia và mang lại thành công cho nền kinh tế Mỹ, trong bối cảnh các mối đe dọa ở khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương ngày càng leo thang.