Photo : YONHAP News

Trong ngày 28/4 (giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có bài phát biểu tại Đại học Harvard (thành phố Boston), lịch trình cuối cùng trong chuyến thăm Mỹ cấp Nhà nước.Sau đó, ông Yoon đã tham dự buổi tọa đàm với giáo sư Joseph Nye Đại học Harvard cùng các khán giả có mặt, nhấn mạnh mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên đang hiển hiện ngay trước mắt.Tổng thống chỉ ra rằng việc miền Bắc phát triển vũ khí hạt nhân trái phép và đe dọa bằng hạt nhân đang uy hiếp nghiêm trọng tới hòa bình và tự do của không chỉ bán đảo Hàn Quốc mà còn của cả thế giới. Giờ đây, Hàn Quốc cần phải đối phó, bao gồm cả bằng biện pháp hạt nhân, kết quả là sự ra đời của "Tuyên bố chung Washington" giữa lãnh đạo hai nước.Tổng thống đánh giá Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau Hàn-Mỹ năm 1953, khởi đầu của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, đã được nâng cấp thành một Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau bao gồm cả hạt nhân.Về sự phản đối của Trung Quốc, ông Yoon khẳng định Seoul theo đuổi lợi ích chung xét trên nền tảng là sự tôn trọng lẫn nhau với Bắc Kinh. Tuy nhiên, Tổng thống cũng chỉ ra ra trách nhiệm của Trung Quốc, cho rằng các nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã không phối hợp một cách đầy đủ, khiến Bắc Triều Tiên liên tiếp khiêu khích, vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an. Không chỉ Hàn Quốc mà còn cả Nhật Bản và Mỹ đều đang đối mặt với mối uy hiếp hạt nhân miền Bắc nên Tuyên bố chung Washington là một "lựa chọn bất khả kháng".Về ý kiến trong nước cho rằng Hàn Quốc phải tự vũ trang hạt nhân, Tổng thống cho biết nội dung Tuyên bố chung Washington cũng đã tái xác nhận rằng Hàn Quốc không tự phát triển hạt nhân. Ngoài ra, nội dung tuyên bố này sẽ tiếp tục được duy trì bất kể sự thay đổi chính quyền.Về vấn đề viện trợ vũ khí cho Ukraine, Tổng thống chỉ cho biết Seoul vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình chiến sự.