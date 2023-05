Giá tiêu dùng tháng 4 tại Hàn Quốc tăng 3,7%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/5 đã công bố báo cáo xu hướng tiêu dùng tháng 4. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng trước đạt 110,8 điểm (mức chuẩn 100 điểm của năm 2020), tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng đạt 3,7% vào tháng 2/2022, sau đó liên tục tăng và leo lên tận 6,3% vào tháng 7 năm ngoái. Đà tăng chững lại vào đầu năm nay, cụ thể là 5,2% vào tháng 1, 4,8% vào tháng 2, 4,2% vào tháng 3, và giảm xuống mức 3% vào tháng 4, được phân tích là do ảnh hưởng lớn từ việc giá thành các mặt hàng công nghiệp tăng chậm lại.Giá mặt hàng công nghiệp tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, song xăng dầu tại giảm tận 16,4% so với năm 2022, giảm liên tục trong ba tháng qua. Đây là mức rớt giá xăng dầu lớn nhất trong 35 tháng qua, kể từ tháng 5/2020 (giảm 18,7%).Cụ thể, giá xăng giảm 17%, dầu diesel giảm 9,2%, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) giảm 15,2%.Giá thực phẩm chế biến tăng 7,9%. Giá nông sản, chăn nuôi và thủy sản tăng 1%, mức tăng đã thu hẹp lại so với tháng 3 là 3%.Giá điện, nước, gas tăng 23,7% so với năm 2022, quy mô tăng đã chững lại so với mức 28,4% vào tháng 3. Giá gas, điện, chi phí sưởi ấm tăng lần lượt 32,5%, 22,5%, 30,9%.Giá dịch vụ tăng 4% so với năm trước đó. Đặc biệt, giá dịch vụ cá nhân tăng 6,1%, mức tăng cao hơn tháng 3 là 5,8%. Trong đó, dịch vụ nhà hàng tăng 7,6%, quy mô tăng cao hơn tháng trước đó. Các lĩnh vực khác cũng tăng 5%, ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ sau tháng 11/2003 (5%).Chỉ số giá sinh hoạt, gồm các mặt hàng có tần suất mua và tỷ trọng chi tiêu cao, thể hiện giá tiêu dùng theo cảm nhận của người dân, tăng 3,7% so với năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ sau tháng 9/2021 (3,1%).Vật giá cơ bản phản ánh xu hướng cơ bản của vật giá (chỉ số giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng, dầu) tăng 4,6%, giảm 0,2% so với tháng 3.Cục Thống kê quốc gia phân tích giá tiêu dùng của một số dịch vụ tăng nhẹ, trong khi giá thành sản phẩm nông sản, chăn nuôi, sản phẩm công nghiệp và chi phí điện, gas đang dần chững lại, kéo theo tổng chỉ số cũng giảm theo. Cơ quan này dự đoán tình hình giá tiêu dùng sẽ dần ổn định vào nửa cuối năm nay, song có thể dao động trong các thời điểm giá điện, gas hoặc giá thành nguyên vật liệu quốc tế và tỷ giá hối đoái tăng.