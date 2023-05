Tổng thống Yoon Suk-yeol trình bày kết quả chuyến thăm Mỹ tại cuộc họp Nội các

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Nội các ngày 2/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã trực tiếp trình bày về kết quả chuyến công du Mỹ tuần trước.Ông Yoon nhấn mạnh về sự giúp đỡ to lớn của Mỹ kể từ sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) cho tới khi Hàn Quốc đạt được sự thịnh vượng như ngày hôm nay. Trong chuyến thăm Mỹ vừa qua, ông đã thay mặt người dân Hàn Quốc bày tỏ lòng biết ơn với Washington.Tổng thống nhấn mạnh trong mối quan hệ giữa các quốc gia, nếu đã biết ơn điều gì thì phải thể hiện sự biết ơn đó bằng lời, đó mới chính là "thể diện quốc gia".Lãnh đạo Hàn Quốc đánh giá "Tuyên bố Washington" có phương án tăng cường răn đe mở rộng chính là thành quả lớn nhất trong chuyến thăm Mỹ vừa qua, đưa quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ phát triển thành mối quan hệ đặt trên nền tảng hạt nhân.Tổng thống nhấn mạnh sẽ xây dựng một nền an ninh vững chắc, bằng hòa bình dựa trên sức mạnh áp đảo, chứ không phải hòa bình giả tạo, để thế hệ thanh niên tương lai có thể an tâm mơ ước.Ông Yoon nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đã bắt đầu có một sự thay đổi mới, mở rộng từ an ninh, công nghiệp sang các lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa, thông tin.Ở lĩnh vực kinh tế, hai bên sẽ tăng cường hợp tác, không chỉ ở lĩnh vực chíp bán dẫn, pin, mà còn cả lĩnh vực mới nổi như lò phản ứng quy mô nhỏ. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí hệ thống hóa mô hình hợp tác giữa Chính phủ, khối dân sự và học giả, nhằm phát triển các công nghệ mới.Tổng thống khẳng định quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ về khoa học công nghệ cao sẽ đóng góp lớn vào việc mở rộng sự tự do và thịnh vượng của người dân hai quốc gia cũng như của toàn thế giới.Ngoài ra, doanh nghiệp Mỹ cũng sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào Hàn Quốc, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp văn hóa.Tổng thống chỉ thị các thành viên Nội các phải thực thi các bước đi tiếp theo để thế hệ thanh niên có thể cảm nhận rõ hiệu quả từ sự mở rộng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.