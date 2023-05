Tổng thống Yoon Suk-yeol phản bác sự phản đối của Bắc Kinh về kết quả Hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 2/5 đã có buổi tọa đàm với các phóng viên tại Văn phòng Tổng thống. Trả lời câu hỏi của phóng viên về sự phản đối của Trung Quốc đối với kết quả hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ, trong đó có Tuyên bố Washington, ông Yoon phát biểu Seoul không còn lựa chọn nào khác.Lãnh đạo Hàn Quốc phản bác rằng Trung Quốc vốn không tham gia vào việc cấm vận mặc dù Bắc Triều Tiên liên tục vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, nay lại có ý kiến về tuyên bố chung của lãnh đạo Hàn-Mỹ.Ông Yoon nói thêm chỉ cần Trung Quốc không có hành vi thù địch với Hàn Quốc, giữ đúng thỏa ước, hành động dễ đoán và tôn trọng lẫn nhau thì Seoul có thể giải quyết vấn đề kinh tế với Bắc Kinh bất cứ lúc nào, không kiểm soát xuất khẩu hàng hóa hay công nghệ.Nếu Trung Quốc muốn thể hiện sự bất bình về việc lãnh đạo Hàn-Mỹ thông qua Tuyên bố Washington, nâng cấp hợp tác an ninh trên nền tảng hạt nhân thì ít nhất Bắc Kinh nên tham gia cấm vận của Hội đồng bảo an, tuân thủ luật pháp quốc tế để giảm thiểu mối uy hiếp hạt nhân Bình Nhưỡng.Trong Tuyên bố Washington, việc lãnh đạo hai nước nhất trí định kỳ triển khai tài sản chiến lược như tàu ngầm chiến lược hạt nhân của Mỹ tới bán đảo Hàn Quốc là một "lựa chọn bất khả kháng" nhằm đối phó với uy hiếp hạt nhân Bình Nhưỡng. Theo ông Yoon, việc Trung Quốc, vốn phản đối lệnh cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an đối với khiêu khích hạt nhân, tên lửa của miền Bắc lại chỉ trích Tuyên bố này là không hề đúng đắn.