Vở nhạc kịch Broadway về K-pop được đề cử ba danh mục trong giải Tony Awards

Photo : YONHAP News

Đơn vị tổ chức lễ trao giải Tony Awards của Mỹ, giải thưởng được gọi là Oscar của ngành sân khấu, ngày 2/5 (giờ địa phương) đã công bố vở nhạc kịch mang tên "KPOP" được đề cử cho ba hạng mục là Âm nhạc hay nhất, Biên đạo múa xuất sắc nhất, Thiết kế phục trang xuất sắc nhất.Đây là vở nhạc kịch đầu tiên của Broadway lấy chủ đề là K-pop của Hàn quốc, có nội dung về các ca sĩ thần tượng K-pop đã đổ hết nhiệt huyết cho một đêm diễn đặc biệt. "KPOP" được công diễn lần đầu vào tháng 11 năm ngoái, song đã khép màn sớm chỉ sau hai tuần vì thành tích không khả quan.Tuy nhiên, tác phẩm này đã từng lập kỷ lục cháy vé tại các nhà hát nhỏ tại New York vào năm 2017. Do đó, thất bại tại nhà hát lớn như Broadway được đánh giá là do không vượt qua được rào cản về ngôn ngữ và chủ đề.Mặt khác, vở nhạc kịch "Some like it hot" (tạm dịch: Nóng bỏng) chuyển thể từ bộ phim của nữ diễn viên Marilyn Monroe là tác phẩm được đề cử trong nhiều hạng mục nhất với tổng cộng 13 hạng mục. Theo sau đó là các tác phẩm như "& Juliet", "New York, New York" nhận được 9 đề cử.Lễ trao giải Tony Awards dự kiến sẽ được tổ chức tại thành phố New York vào ngày 11/6.