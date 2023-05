Khách du lịch người Việt Nam tiêu tiền qua thẻ nhiều nhất tại Hàn Quốc

Photo : KBS News

Công ty phát hành thẻ BC Card ngày 3/5 đã công bố kết quả phân tích tình hình tiêu dùng của khách du lịch người nước ngoài tại các cửa hàng trong nước vào năm 2022. Theo đó, số tiền thanh toán bằng thẻ bình quân của khách du lịch người Việt Nam là 197.000 won (147 USD), tăng 89% so với năm 2021.Theo sau đó là Nhật Bản với 188.000 won (140 USD), Trung Quốc là 171.000 won (128 USD), Đài Loan là 126.000 won (94 USD), Mỹ là 109.000 won (81 USD).Trong ba năm trở lại đây, các nơi mà khách du lịch Việt Nam tiêu nhiều nhất là cửa hàng miễn thuế, trung tâm thương mại, bệnh viện, cửa hàng mỹ phẩm. Đặc biệt, trong năm ngoái, mức tiêu dùng tại cửa hàng miễn thuế và trung tâm thương mại là 1.837%, tức tăng 400% so với năm trước đó.Tổng số tiền mà khách du lịch Việt Nam thanh toán bằng thẻ trong năm ngoái tăng 308% so với năm 2021.Vào tháng 10 năm ngoái, Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã phối hợp với Công ty phát hành thẻ BC Card, cho phép khách du lịch người Việt Nam có thể dùng thẻ NAPAS tại các cửa hàng tại Hàn Quốc.BC Card bày tỏ kỳ vọng rằng số khách du lịch người Việt Nam tìm đến Hàn Quốc trong năm nay sẽ tăng, kéo theo doanh số tại các cửa hàng nội địa cũng tăng theo; đồng thời cho biết sẽ dốc toàn sức để khách du lịch người nước ngoài có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ thanh toán của nước mình tại Hàn Quốc.