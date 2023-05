Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi Malaysia sớm hoàn tất chuẩn bị nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Malaysia, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin ngày 2/5 đã có buổi tiếp kiến Thủ tướng Malaysia Anwar bin Ibrahim tại thủ đô hành chính Putrajaya, truyền đạt mong muốn xây dựng mạng lưới hợp tác toàn diện, đôi bên cùng có lợi với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong đó có Malaysia.Ngoại trưởng Park đánh giá trong vòng hơn 60 năm qua, Hàn Quốc và Malaysia đã phát triển được quan hệ hợp tác vững chắc trên nhiều phương diện.Ông Park đã truyền đạt các vướng mắc của doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Malaysia, đề nghị sự quan tâm và hỗ trợ của quốc gia này để doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham gia tích cực vào dự án hạ tầng mới của Malaysia như dự án tuyến tàu điện ngầm số 3 (MRT3) tại Kuala Lumpur.Bộ trưởng Hàn Quốc cũng đề nghị Malaysia xem xét ủng hộ thành phố Busan giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo Busan 2023, xét tới năng lực đăng cai, sự hỗ trợ toàn diện của Chính phủ và sự đoàn kết một lòng của toàn thể người dân Hàn Quốc.Tiếp đó, Bộ trưởng Park đã có cuộc gặp với người đồng cấp Malaysia Zambry bin Abdul Kadir. Hai bên nhất trí phát triển thực chất hơn nữa quan hệ song phương, như tái thúc đẩy giao lưu nhân lực, không chỉ giao lưu cấp cao mà còn giao lưu dân sự.Ngoài hợp tác truyền thống về chế tạo, hạ tầng, Bộ trưởng Park đề xuất mở rộng hợp tác song phương sang các lĩnh vực hướng tới tương lai như công nghệ cao, đối phó với biến đổi khí hậu; sớm hoàn tất công tác chuẩn bị để nâng cấp thành "quan hệ đối tác chiến lược" trong thời gian tới.Ông Park đang trong chuyến thăm Malaysia nhân kỷ niệm 40 năm Chính sách hướng Đông (Look East Policy), từng được cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad xúc tiến nhằm học hỏi chính sách kinh tế của Hàn Quốc và Nhật Bản vào những năm 1980.Sáng cùng ngày, ông Park đã có bài diễn thuyết trước hơn 400 sinh viên, giáo sư của trường Đại học Malaya, trường đại học lâu đời nhất ở Malaysia, kêu gọi hai bên sớm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, cùng đóng góp vào hòa bình và an ninh khu vực, quốc tế.Bộ trưởng cũng tọa đàm với đại diện cộng đồng Hàn kiều và các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư tại Malaysia, lắng nghe các vấn đề vướng mắc, thảo luận phương án mở rộng xuất khẩu, đầu tư.Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng đã tới thăm công trường xây dựng tòa nhà Merdeka 118 của Công ty quản lý quỹ Nhà nước Malaysia (PNB) do doanh nghiệp Hàn Quốc đang thi công. Khi được hoàn công, tòa nhà này sẽ có chiều cao 679m, 118 tầng, cao nhất Malaysia và cao thứ hai toàn thế giới.