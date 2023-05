Quan chức an ninh Hàn-Nhật trao đổi lần cuối về nghị sự hội nghị thượng đỉnh sắp tới

Photo : KBS News

Quan chức an ninh hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản đang gấp rút thảo luận về nghị sự hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật, trước thềm chuyến thăm Seoul của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thư ký Ban An ninh quốc gia Nhật Bản Akiba Takeo đã bắt đầu thăm Seoul với lịch trình hai ngày 3 và 4 tháng 5.Trong ngày 3/5, ông Akiba có lịch hội đàm với Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong, trao đổi lần cuối về nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Có thể hai bên sẽ thảo luận chính về phương án hợp tác an ninh Hàn-Nhật, như mở rộng chia sẻ tình báo về các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên.Ngoài ra, hai bên sẽ lần đầu tổ chức "Đối thoại an ninh kinh tế" giữa Hội đồng an ninh quốc gia Hàn-Nhật, một nội dung nhất trí giữa lãnh đạo thượng đỉnh hai nước trong chuyến thăm Nhật Bản hồi tháng 3 của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Lần này, Seoul và Tokyo sẽ chính thức thảo luận về phương án nâng cao năng lực chế tạo của Hàn Quốc ở lĩnh vực chuỗi cung ứng, công nghệ cao, và sức cạnh tranh về lĩnh vực vật liệu, linh kiện, trang thiết bị của Nhật Bản.Có vẻ như hai nước sẽ nêu bật ý nghĩa của việc tăng cường hợp tác ở lĩnh vực an ninh kinh tế, trong bối cảnh Seoul và Tokyo đều đã dỡ bỏ mọi quy chế xuất khẩu và các biện pháp trả đũa với nước đối phương sau phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc năm 2018 về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.Dư luận quan tâm liệu vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, vấn đề Tokyo xả nước thải nhiễm xạ ra biển từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima có được trao đổi tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới hay không.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản công bố Thủ tướng Kishida sẽ thăm Seoul hai ngày từ ngày 7/5, một tháng rưỡi sau chuyến thăm Tokyo tháng 3 của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Văn phòng Tổng thống giải thích hai bên đã khởi động lại hoạt động ngoại giao con thoi sau 12 năm gián đoạn, kể từ năm 2011.Nhiều khả năng Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 7/5.