Chính quyền thành phố Seoul công bố dự án nâng cao phúc lợi dành cho trẻ em

Photo : KBS News

Thành phố Seoul ngày 3/5 đã công bố dự án "Hạnh phúc của trẻ em Seoul" dành cho các em nhỏ thuộc "thế hệ Alpha" nhân ngày Thiếu nhi Hàn Quốc 5/5.Thế hệ Alpha hay Gen Alpha là lớp trẻ sinh từ sau năm 2010 đến nay. Tại Seoul có khoảng 420.000 học sinh tiểu học thuộc thế hệ này."Hạnh phúc của trẻ em Seoul" bao gồm 20 dự án trong 5 lĩnh vực lớn như Tham gia và tôn trọng, Sân chơi thú vị, Ước mơ và tương lai, An toàn và chăm sóc, Tâm lý và sức khỏe. Qua đó, chính quyền Seoul có kế hoạch sẽ tuyên truyền văn hóa tôn trọng trẻ em, tạo ra không gian chơi đùa và môi trường chăm sóc an toàn cho trẻ em. Thành phố này dự kiến sẽ xúc tiến đầu tư 414,6 tỷ won (309,6 triệu USD) cho đến năm 2026.Chính quyền thủ đô Hàn Quốc giải thích lý do xúc tiến dự án này là để cải thiện phúc lợi dành cho trẻ em, xét theo việc thời gian chơi đùa của trẻ em thế hệ Alpha giảm mạnh, chỉ số hạnh phúc trẻ em của Hàn Quốc thuộc hàng cuối cùng trong số các nước thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).