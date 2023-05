Tổng thống Hàn Quốc kỳ vọng chuyến thăm Seoul của Thủ tướng Nhật Bản sẽ thắt chặt mối quan hệ song phương

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 3/5 đã có cuộc gặp với Tổng thư ký Ban An ninh quốc gia Nhật Bản Akiba Takeo đang ở thăm Seoul để chuẩn bị cho chuyến công du sắp tới của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.Tại đây, Tổng thống Yoon đã bày tỏ kỳ vọng rằng mối quan hệ hợp tác Hàn-Nhật sẽ càng được thắt chặt hơn qua hoạt động "ngoại giao con thoi" song phương.Ông Yoon nhấn mạnh hai nước cần đoàn kết hơn nữa để đối phó với các nguy cơ chồng chất trên thế giới, và kêu gọi sự hợp tác từ Tokyo trong nhiều lĩnh vực gồm an ninh, công nghiệp, khoa học kỹ thuật.Đáp lại, Tổng thư ký Akiba cho biết Thủ tướng Kishida đánh giá cao sự dẫn dắt của Tổng thống Hàn Quốc trong việc cải thiện mối quan hệ hai nước, và chuyến công du sắp tới của Thủ tướng Nhật Bản sẽ thể hiện tấm lòng mong muốn đáp lễ phần nào những nỗ lực này của ông Yoon.Trong chuyến đi này, ông Akiba cũng nhóm họp với Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong để trao đổi về tình hình chuẩn bị cho chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản.Lãnh đạo An ninh quốc gia hai bên đã thống nhất sẽ cụ thể hóa các kế hoạch hợp tác trong tất cả các lĩnh vực bao gồm an ninh và kinh tế, để phát triển mối quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược hướng tới tương lai.Ngoài ra còn có "Đối thoại an ninh kinh tế" giữa Hội đồng an ninh quốc gia Hàn-Nhật mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí tổ chức trong chuyến thăm Nhật Bản hồi tháng 3 của Tổng thống Yoon. Seoul và Tokyo đã cam kết sẽ hợp tác lẫn nhau để đem lại lợi ích chung về việc bình ổn mạng lưới cung cấp, công nghệ cao, đối phó với biến đổi khí hậu.Hai nước cũng nhất trí về việc thắt chặt sự hợp tác Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ-Nhật trước các động thái khiêu khích bằng tên lửa hạt nhân của Bắc Triều Tiên.Tokyo còn gửi lời cảm ơn Seoul khi đã giúp sơ tán người Nhật ra khỏi Sudan cùng với công dân Hàn dưới sự hỗ trợ của quân đội Hàn Quốc thông qua kế hoạch sơ tán mang tên "Lời hứa" (Promise).Mặt khác, dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào việc liệu vấn đề bồi thường cho người Hàn Quốc bị Nhật Bản cưỡng ép lao động thời chiến và kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển có được đem ra làm nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật vào ngày 7/5 hay không.