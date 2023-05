Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc cuối tháng 4 tăng 610 triệu USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 4/5 công bố tính đến cuối tháng 4, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 426,68 tỷ USD, tăng 610 triệu USD so với tháng 3, duy trì đà tăng hai tháng liên tiếp.BOK giải thích dự trữ ngoại hối tăng là nhờ lợi nhuận từ việc quản lý tài sản ngoại hối và tài sản ngoại hối là các đồng tiền khác tăng do giá trị đồng đô-la Mỹ giảm một chút. Tính đến cuối tháng 4, chỉ số đồng đô-la Mỹ (DXY), cho thấy giá trị của đồng đô-la so với đồng tiền của 6 quốc gia lớn, là 101,5, giảm 0,6%.​Xét theo loại hình tài sản, các loại chứng khoán có giá đạt 374,3 tỷ USD, tăng 3,025 tỷ USD so với tháng 3. Tiền gửi đạt 27,85 tỷ USD, tăng 3,71 tỷ USD.Dự trữ ngoại hối tính đến tháng 3 năm nay của Hàn Quốc đứng thứ 9 thế giới. Đứng đầu là Trung Quốc với 3.184 tỷ USD, thứ hai là Nhật Bản với 1.257 tỷ USD.