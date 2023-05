Tuổi thọ của người dân Bắc Triều Tiên ngày càng giảm vì bệnh tật do đời sống khó khăn

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu hội tụ thống nhất thuộc Đại học Korea ngày 3/5 đã công bố kết quả nghiên cứu về tình hình sức khỏe hai miền Nam-Bắc trong hội thảo học thuật mang tên "Y tế trên bán đảo Hàn Quốc, vấn đề và cách giải quyết". Theo đó, khoảng cách tuổi thọ kỳ vọng giữa người Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc tăng lên thành 11 năm, trong đó 8 năm là do bệnh mãn tính.Giáo sư Lee Yo-han thuộc viện nghiên cứu này cho biết khoảng cách tuổi thọ hai miền Nam-Bắc gần tương tự nhau vào năm 1990, song đã mở rộng lên 10 năm vào năm 2019 và đạt đến 11 năm trong khoảng thời gian gần đây. Lý do là tình hình tử vong vì bệnh mãn tính tiếp tục nghiêm trọng tại Bắc Triều Tiên.Cụ thể, người dân miền Bắc có tỷ lệ phát bệnh vì cao huyết áp cao hơn Hàn Quốc, mặc dù tỷ lệ béo phì thấp hơn.Theo phân tích, Bắc Triều Tiên có tỷ lệ tử vong ở trẻ em thấp hơn nhiều so với các nước có cùng tuổi thọ kỳ vọng, song tỷ lệ tử vong ở người lớn và người già thì lại cao, do có nhiều người dân sống khổ cực và sinh bệnh do tình trạng kinh tế đình trệ và nạn đói nghèo.Giáo sư này còn nhấn mạnh khoảng cách tuổi thọ không thể được rút ngắn chỉ bằng sự hợp tác về kinh tế và nguồn viện trợ từ nước ngoài, mà bản thân Chính phủ miền Bắc cũng phải có chiến lược để phát triển chính trị, kinh tế, xã hội.Theo kết quả phân tích dữ liệu lớn (big data) của Hiệp hội Y tế và thống nhất (AHKU) và Viện nghiên cứu bảo hiểm y tế, tỷ lệ người tị nạn Bắc Triều Tiên phát bệnh tim mạch lúc mới vào Hàn Quốc thấp, nhưng sau 4-5 năm lưu trú thì lại vượt qua người dân miền Nam.Một nghiên cứu khác trên nhóm người khám bệnh tại bệnh viện Đại học Korea cho thấy người Bắc Triều Tiên có tỷ lệ loãng xương cao hơn.Về phần mình, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se đã bày tỏ quyết tâm không ngừng nỗ lực để cải thiện tình hình nhân đạo cho người dân miền Bắc, với tư cách là cùng một dân tộc, bất kể mâu thuẫn về chính trị hay quân sự giữa hai nước, kêu gọi Bình Nhưỡng mở lòng để hợp tác song phương về y tế.