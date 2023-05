Seoul tăng cường cảnh vệ cho Thủ tướng Nhật Bản trong chuyến công du Hàn Quốc sắp tới

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 4/5 cho biết sẽ bố trí đội cảnh vệ cấp độ nghiêm ngặt nhất cho Thủ tướng Kishida Fumio nhân chuyến thăm Seoul trong hai ngày 7 và 8/5, mặc dù trước đó ông không thuộc đối tượng được bảo vệ cấp độ cao.Quyết định này được đánh giá là dựa trên tình hình chính trị trong và ngoài nước, cụ thể là việc các Thủ tướng của Nhật Bản từng bị tấn công như vụ nổ súng làm cố Thủ tướng Abe Shinzo tử vong và vụ ném chất nổ vào người Thủ tướng Kishida gần đây.Ngoài ra còn có một số nguyên nhân như Bình Nhưỡng có thể sẽ thực hiện các phương thức khiêu khích đa dạng trước việc lãnh đạo Seoul và Tokyo sẽ thảo luận về các nghị sự như nâng cao hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật trong cuộc gặp lần này. Thêm vào đó là luồng dư luận phản đối Chính phủ Nhật Bản tại Hàn Quốc.Được biết, đội cảnh vệ sẽ bao gồm cảnh sát và quân đội với chủ chốt là Cơ quan Cảnh vệ Tổng thống, lập nên hệ thống chỉ huy thống nhất và cả hệ thống tăng cường an ninh tại một số khu vực ngoài địa điểm cần bảo vệ. Tuy nhiên, nội dung cụ thể không được tiết lộ vì lý do bảo mật.Quan chức Cơ quan Cảnh vệ bày tỏ quyết tâm sẽ dồn hết tâm sức vào nhiệm vụ để tạo điều kiện giúp quan hệ Hàn-Nhật nâng lên một tầm cao mới là đối tác chiến lược hướng tới tương lai.