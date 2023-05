Tổng thống và chính giới Hàn Quốc cầu chúc hạnh phúc cho mọi trẻ em nhân Ngày Thiếu nhi 5/5

Photo : YONHAP News

Nhân Ngày Thiếu nhi 5/5, trên trang Facebook cá nhân, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol viết rằng trẻ em vừa là chủ nhân, vừa là tương lai, hy vọng của đất nước. Tổng thống chúc mọi trẻ em Hàn Quốc sẽ lớn khôn thật mạnh mẽ, mơ ước những ước mơ tuyệt vời.Tổng thống cũng nhắc tới việc mở cửa "Vườn trẻ em Yongsan" tại một phần khu đất trước đây là căn cứ quân sự của Mỹ ở quận Yongsan, cho biết từ văn phòng làm việc của mình, ông sẽ có thể nhìn thấy trẻ em vui đùa. Tổng thống khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa để trẻ em có thể hạnh phúc hơn nữa và mơ ước.Nhân Ngày Thiếu nhi, chính giới Hàn Quốc cũng đồng loạt cầu chúc hạnh phúc cho mọi trẻ em, cam kết xây dựng một xã hội an toàn. Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân khẳng định sẽ biến khắp nơi trên đất nước Hàn Quốc thành sân chơi hạnh phúc để trẻ em có thể thỏa sức mơ ước và hy vọng. Đảng này nhắc tới một số vụ bạo lực trẻ em và bạo lực học đường xảy ra liên tiếp gần đây, những tin tức đau lòng khi vẫn có trẻ em mất đi sinh mạng quý giá vì sai lầm của người lớn. Đảng cầm quyền cam kết sẽ dốc sức để xây dựng nhận thức trong xã hội về sự quý giá của trẻ em, thiết lập môi trường để các em nhỏ có thể phát triển một cách lành mạnh.Trong khi đó, đảng đối lập Dân chủ đồng hành cũng cam kết sẽ dốc sức để xây dựng một đất nước Hàn Quốc an toàn và hạnh phúc cho mọi trẻ em. Đảng này cũng thừa nhận một thực tế là không phải tất cả mọi trẻ em đều đang được lớn lên hạnh phúc trong sự chăm sóc và tình yêu thương của cha mẹ và xã hội. Chỉ số hạnh phúc của trẻ em, thanh thiếu niên Hàn Quốc đang xếp cuối trong Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), số trẻ em bị bạo hành gia tăng hàng năm. Điều này là thuộc về trách nhiệm của người lớn, phải củng cố nhận thức rằng không chỉ một cá nhân mà toàn thể xã hội cùng phải chăm sóc trẻ em.Mặt khác, nhiều sự kiện nhân Ngày Thiếu nhi 5/5 đã bị hoãn hoặc bị hủy do thời tiết mưa.