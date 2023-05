Tình trạng hạn hán tại Bắc Triều Tiên mùa xuân năm nay nghiêm trọng hơn năm ngoái

Photo : KBS News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 4/5 dẫn phân tích tài liệu vệ tinh của Cơ quan Hải dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA), cho thấy tình trạng hạn hán vào mùa xuân năm nay tại Bắc Triều Tiên còn nghiêm trọng hơn so với năm ngoái.Tài liệu vệ tinh của NOAA thể hiện chỉ số hạn hán trên toàn thế giới, trong đó toàn bộ khu vực miền Bắc có màu đỏ sậm, tức mức độ hạn hán nghiêm trọng.Tình trạng hạn hán bắt đầu diễn ra tại miền Bắc từ tháng 3, sau đó có vẻ giảm dần, nhưng lại trở nên trầm trọng từ ngày 17-23/4, mức độ nghiêm trọng hơn so với tài liệu tháng 4/2022. Vào mùa xuân năm ngoái, miền Bắc gặp hạn hán nghiêm trọng, khiến toàn bộ xã hội nước này đạt trong tình trạng báo động.Miền Bắc từng bị thiệt hại hạn hán nghiêm trọng nhất trong lịch sử vào năm 2019 và 2020, thiệt hại trong năm 2021 giảm dần nhưng tình trạng hạn hán năm 2022 lại tiếp tục ở mức nghiêm trọng. Khi đó, Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã ước tính do ảnh hưởng của hạn hán, quy mô thiếu lương thực của miền Bắc vào khoảng 860.000 tấn.Dự kiến tình trạng thiếu lương thực năm nay tại nước này sẽ còn báo động hơn. Trang nhất báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 4/5 đưa tin mục tiêu sản xuất lương thực chính là mục tiêu hàng đầu trong 12 mục tiêu quan trọng năm nay, kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho ngành nông nghiệp.Vào ngày 4/4 vừa qua, Thủ tướng Bắc Triều Tiên Kim Tok-hun đã tổ chức cuộc họp Nội các mở rộng, thảo luận về đối sách phòng ngừa thiệt hại hạn hán. Chính quyền nước này tuyên bố sẽ xúc tiến hiện đại hóa, ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp để gia tăng sản lượng nông nghiệp. Tuy nhiên, hệ thống tưới tiêu ở khu vực nông thôn còn chưa đầy đủ, nếu tình trạng hạn hán kéo dài sẽ không tránh khỏi gây ảnh hưởng tới sản xuất lương thực.Theo phân tích dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong vòng vài tháng qua, miền Bắc nhập khẩu lượng lớn lương thực từ Trung Quốc. Đặc biệt, Bình Nhưỡng nhập khẩu 46.000 tấn gạo từ Bắc Kinh trong tháng 4, cao gấp hơn hai lần so với tháng trước đó.