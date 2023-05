Tên lửa Hwasong-18 của Bắc Triều Tiên được phỏng đoán có khả năng lắp được đa đầu đạn

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo đánh giá về vụ phóng thử nghiệm đầu tiên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-18 của Bắc Triều Tiên công bố vào ngày 3/5, nhà nghiên cứu Shin Seung-ki thuộc Viện nghiên cứu quốc phòng Hàn Quốc phân tích miền Bắc phát triển loại tên lửa này với mục tiêu có khả năng lắp đa đầu đạn tương tự như tên lửa Yars của Nga.Yars là phiên bản cải tiến đa đầu đạn từ tên lửa ICBM Topol-M, loại tên lửa ICBM sử dụng nhiên liệu rắn ba tầng, được Nga phát triển từ những năm 1990 cho tới những năm 2000.Nhà nghiên cứu Shin phân tích tên lửa Hwasong-18 sẽ lớn hơn một chút so với tên lửa Yars của Nga. Chiều dài của tên lửa Hwasong-18 vào khoảng 23m, đường kính khoảng 2m, trọng lượng khoảng 55-60 tấn.Ngoài ra, xét tới công nghệ động cơ nhiên liệu rắn của miền Bắc còn yếu hơn Nga hay Mỹ, thì trọng lượng đầu đạn sẽ nằm ở khoảng 2% so với trọng lượng tên lửa. Có nghĩa là tên lửa Hwasong-18 sẽ có thể gắn đầu đạn trọng lượng tối đa khoảng 1,2 tấn. Trong trường hợp đó, tên lửa Hwasong-18 sẽ có thể gắn ba đầu đạn loại 150-200 kt (kiloton) tương tự như Yars, hoặc một đầu đạn có sức công phá lớn 500 kt như Topol-M.Đầu đạn 500 kt có sức công phá lớn hơn 30 lần so với bom nguyên tử "Little Boy" mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản trong Thế chiến II.Nhà nghiên cứu Shin phỏng đoán tên lửa Hwasong-18 trên thực tế vẫn là phiên bản sơ khai của tên lửa ICBM động cơ nhiên liệu rắn. Phiên bản cải tiến mà nước này có thể sẽ công bố trong thời gian tới sẽ kéo dài tầm bắn và có khả năng lắp tối đa 5-6 đầu đạn, hoặc một đầu đạn duy nhất sức công phá cao cấp độ Mt (megaton).