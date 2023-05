Số lượng container tại cảng Nampo của miền Bắc tăng vọt

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 5/5 dẫn phân tích hình ảnh vệ tinh của hãng vệ tinh tư nhân Planet Labs chụp khu vực cảng Nampo, thuộc tỉnh Nam Pyongan, Bắc Triều Tiên vào ngày 3/5, cho thấy container chất đầy trên cảng.Cảng Nampo vốn là một cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng của miền Bắc. Lượng container tập kết tại cảng này đã giảm mạnh trong vòng vài năm trở lại đây do các lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế với miền Bắc, và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hình ảnh vệ tinh lần này xác định được rất nhiều container chất ở khu vực phía Đông của cảng này.Đặc biệt, có vẻ như các container được xếp chồng lên nhau. Số lượng container trong bức ảnh vệ tinh chụp lần này nhiều hơn hẳn so với ảnh vệ tinh chụp từ năm 2019 cho tới tháng 5/2022.Tuy nhiên, VOA cho rằng vẫn chưa thể tính toán khối lượng giao dịch hàng hóa chỉ dựa trên quy mô container quan sát được trên hình ảnh vệ tinh, do có khả năng số container này đơn thuần là bị "xếp xó" suốt một thời gian dài. Dù vậy, hình ảnh vệ tinh cũng phát hiện được nhiều tàu thuyền ra vào cảng Nampo, nên có thể số lượng container sẽ có sự thay đổi đều đặn.Lượng container tăng vọt từ tháng 3 năm nay có thể là bởi giao dịch thương mại của miền Bắc với bên ngoài gia tăng. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 3 vừa qua, tổng kim ngạch thương mại Trung-Triều đạt 158 triệu USD, tăng khoảng 30% so với tháng 2.