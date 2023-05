Số du học sinh người nước ngoài tại Hàn Quốc trong năm 2022 đạt mức cao nhất từ trước đến nay

Photo : YONHAP News

Viện phát triển giáo dục Hàn Quốc (KEDI) ngày 7/5 đã công bố tính đến ngày 1/4/2022, có 166.869 du học sinh người nước ngoài đang học tập tại các cơ quan giáo dục tại Hàn Quốc.Con số này bao gồm sinh viên tại các trường cao đẳng, đại học, cao học, và cả du học sinh học tiếng, sinh viên trao đổi.Số du học sinh người nước ngoài trong năm 2016 vượt qua ngưỡng 100.000 người, sau đó tăng đều đặn qua các năm, đạt 123.858 người vào năm 2017, 142.005 người vào năm 2018, 160.165 người năm 2019.Tuy nhiên con số này bắt đầu giảm liên tục trong hai năm sau đó do dịch bệnh COVID-19, xuống còn 153.676 người vào năm 2020 và 152.258 người trong năm 2021.Sau khi tình hình dịch bệnh dần đi vào ổn định, việc đi lại giữa các quốc gia dần được nối lại, các tiết học trực tiếp được mở lại, số du học sinh trong năm 2022 đã tăng gần 10% so với năm 2021, vượt qua mức trước khi có dịch COVID-19.Theo phân tích, số lượng du học sinh tại các trường đại học ở các tỉnh thành ngoài khu vực thủ đô đang tạm thời trong xu hướng tăng, do các trường đại học này đang ra sức chiêu mộ du học sinh để đối phó với việc dân số trong tuổi đi học và dân số địa phương giảm.Bộ Giáo dục Hàn Quốc gần đây đã tổ chức các cuộc họp trao đổi với địa phương và thu thập ý kiến từ giới giáo dục và các nhóm ngành liên quan để lập nên đối sách mang tên "Study Korea 3.0", với mục đích tăng cường năng lực cạnh tranh trong việc thu hút du học sinh người nước ngoài.Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Lee Ju-ho vào tháng 1 đã tham gia cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Giáo dục đại học Hàn Quốc (KCUE) gồm Hiệu trưởng các trường đại học toàn quốc. Tại đây, ông Lee cho biết Chính phủ sẽ tích cực hỗ trợ về học bổng và thị thực nếu các trường đại học và doanh nghiệp giáo dục thu hút du học sinh ưu tú và nâng cao chất lượng giảng dạy để xây dựng hệ thống giáo dục giúp ích cho nền kinh tế khu vực.