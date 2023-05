Washington hoan nghênh Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày 7/5 (giờ địa phương) đã đăng bài trên mạng xã hội Twitter bày tỏ sự hoan nghênh đối với Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.Ông Miller cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia đồng minh và đối tác để củng cố sự tự do, cởi mở và an toàn của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, cũng như đánh giá cao khả năng lãnh đạo của Tổng thống Yoon và Thủ tướng Kishida.Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào ngày 26/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng từng nhận định giải pháp bồi thường cho người Hàn Quốc bị cưỡng ép lao động thời chiến của Tổng thống Yoon sẽ giúp ích cho việc cải thiện mối quan hệ giữa Seoul và Tokyo. Ông Biden cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với quyết định dũng cảm và có nguyên tắc về mặt ngoại giao với Nhật Bản của ông Yoon.Các cơ quan báo chí lớn của Mỹ cũng đổ dồn sự chú ý vào cuộc gặp lần này giữa lãnh đạo thượng đỉnh Hàn-Nhật.Trong đó, Thời báo New York cho rằng mối quan hệ hợp tác vượt qua những rào cản trong quá khứ giữa Seoul và Tokyo là một tín hiệu đáng mừng đối với Washington.Tờ Bưu điện Washington cũng phân tích rằng Hàn Quốc và Nhật Bản đang nỗ lực để thắt chặt hợp tác song phương và cả ba bên với Mỹ để ứng phó với sự vươn lên của Trung Quốc và tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên.