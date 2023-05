Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 7/5 ra tuyên bố cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật cùng ngày, lãnh đạo hai nước đã hoan nghênh sự tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai Chính phủ và khối tư nhân. Điển hình là việc hai nước đã nối lại Đối thoại an ninh, tổ chức Đối thoại an ninh kinh tế Hàn-Nhật.Các hãng truyền thông Nhật Bản cũng đồng loạt nêu bật ý nghĩa của việc hai nước nối lại hoạt động ngoại giao con thoi sau 12 năm; phân tích thông qua cuộc hội đàm thượng đỉnh lần này, hợp tác kinh tế và an ninh Hàn-Nhật càng được thúc đẩy hơn nữa.Ngoài ra, nhiều hãng truyền thông Nhật Bản còn giật tít về phát ngôn của Thủ tướng Kishida Fumio, rằng ông lấy làm đau lòng khi nhiều người đã phải trải qua những việc đau thương của môi trường khắc nghiệt trong quá khứ.Báo Asahi phân tích mặc dù đây không phải là lời xin lỗi hay kiểm điểm về các vấn đề lịch sử như yêu cầu của phía Hàn Quốc, nhưng đây lại một phát ngôn "sâu sắc" hơn cả nội dung "kế thừa nhận thức của Nội các Nhật Bản trong quá khứ" như trước đây. Ngoài ra, phát ngôn này của ông Kishida còn thể hiện quyết tâm cùng Tổng thống Yoon Suk-yeol xây dựng quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai.Truyền thông Nhật Bản đưa bài chính về nội dung lãnh đạo hai nước nhất trí cùng tới viếng Bia tưởng niệm những người Hàn thiệt mạng trong vụ Mỹ thả bom nguyên tử năm 1945 nhân tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) sắp diễn ra tại thành phố Hiroshima sau hơn 10 ngày nữa.Báo Mainichi của Nhật Bản thì đưa tin Thủ tướng Nhật Bản đã quan tâm tới lập trường của Tổng thống Hàn Quốc, người vấp phải "búa rìu" dư luận trong nước liên quan tới chính sách ngoại giao với Tokyo.Truyền thông Nhật Bản cũng thể hiện mối quan tâm lớn tới nội dung nhất trí việc Hàn Quốc cử đoàn thanh sát tới nhà máy điện nguyên tử Fukushima để kiểm chứng quá trình xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy này ra biển.