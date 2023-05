Giá dịch vụ ăn ngoài tăng liên tục trong 29 tháng

Photo : YONHAP News

Cổng thông tin thống kê quốc gia Hàn Quốc (KOSIS) ngày 7/5 cho biết chỉ số giá dịch vụ ăn ngoài trong tháng 4 là 117,15 điểm (mức chuẩn 100 điểm của năm 2020), tăng 0,7% so với tháng 3, tiếp tục xu hướng tăng liên tục trong vòng 29 tháng, kể từ tháng 12/2020.Tỷ lệ tăng giá dịch vụ ăn ngoài so với tháng trước đó leo lên tận 9% vào tháng 9/2022, sau đó giảm nhẹ xuống 7,6% vào tháng 4, song gánh nặng của người tiêu dùng về giá ăn uống tại nhà hàng vẫn tăng đều hàng tháng.Tỷ lệ tăng giá dịch vụ ăn ngoài lũy kế trong 29 tháng qua là 16,8%. Nguyên nhân được giải thích là do giá dầu thô, ngũ cốc và chi phí nhân công tăng. Ngoài ra, dịch bệnh COVID-19 đi vào ổn định cũng khiến nhu cầu mua nguyên liệu thực phẩm chuyển sang thành nhu cầu ăn ngoài.Khả năng cao nhu cầu ăn ngoài trong tháng 5, được cho là tháng gia đình, cũng sẽ tiếp tục tăng.Chỉ số giá tiêu dùng trong các dịch vụ cá nhân khác cũng cao hơn tháng trước đó 0,8%. Đặc biệt, giá dịch vụ khách sạn tăng 5,5%, giá dịch vụ thuê xe tăng 5%, chi phí du lịch theo tour trong nước tăng 4,4%, tiền vé xem thể thao tăng 2,5%, được phân tích là do quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín được dỡ bỏ.Trong tổng số 77 hạng mục dịch vụ cá nhân thì có 56 hạng mục (72,7%) tăng so với tháng vừa rồi.Giá dịch vụ tăng liên tục đã dẫn tới xu hướng tăng của vật giá cơ bản. Theo nhận định, xu hướng này sẽ không dễ thay đổi vì giá dịch vụ một khi đã tăng sẽ khó giảm trở lại, bất kể xu hướng tăng của toàn bộ giá tiêu dùng đang chững lại do sự rớt giá của xăng dầu.Vật giá cơ bản, phản ánh xu hướng cơ bản của vật giá (chỉ số giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng, dầu) tăng 4% so với cùng kỳ năm 2022, giống với tháng trước đó, ghi nhận mức tăng trên 4% trong 9 tháng liên tiếp, và giảm 0,3% so với tháng 11/2022. Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong tháng 4 giảm xuống còn 3,7%.