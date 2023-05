Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ thị thực hiện các hạng mục thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp đội ngũ Cố vấn Văn phòng Tổng thống vào ngày 8/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chỉ thị thực hiện triệt để các bước đi tiếp theo sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật, liên quan đến những nội dung đã được lãnh đạo hai nước thảo luận là an ninh, công nghiệp, khoa học công nghệ, văn hóa, giao lưu thế hệ tương lai.Trước đó, trong buổi họp báo chung sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào ngày 7/5, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết lãnh đạo hai nước hoan nghênh việc Seoul và Tokyo chính thức khởi động cơ chế hợp tác về an ninh, kinh tế, như Đối thoại an ninh giữa cơ quan an ninh, ngoại giao hai nước, hay Đối thoại an ninh kinh tế giữa Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), Hội nghị Bộ trưởng Tài chính căn cứ theo nội dung nhất trí trong hội đàm thượng đỉnh tại Tokyo vào tháng 3.Hai nhà lãnh đạo xác định rằng cả hai nước đều đang thực hiện đúng các quy trình cần thiết nhằm khôi phục lại "Danh sách trắng" các nước được ưu đãi về quy trình xuất khẩu. Trước đó, Seoul và Tokyo đã loại nước đối phương khỏi Danh sách trắng sau khi nổ ra mâu thuẫn về phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc trong vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.Tổng thống Yoon cũng cho biết lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục quan tâm và nỗ lực cần thiết để mở rộng giao lưu giữa thế hệ trẻ Hàn-Nhật.