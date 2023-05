Hàn-Mỹ-Nhật tập trận chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên biển cuối tháng 5

Photo : YONHAP News

Vào cuối tháng này, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản quyết định tiến hành một cuộc tập trận trên biển nhằm ngăn chặn Bắc Triều Tiên phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và chuyển giao trái phép WMD giữa tàu với tàu. Địa điểm tập trận là vùng biển quốc tế phía Nam đảo Jeju.Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha-kyu trong buổi họp báo thường kỳ ngày 8/5 cho biết quân đội Hàn Quốc đang lên kế hoạch cho cuộc tập trận này nhân hội nghị Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí (PSI) lần đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc vào cuối tháng 5 tới.Người phát ngôn Jeon cho biết cuộc tập trận chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên biển là cuộc tập trận trên phương diện nhân đạo được nhiều quốc gia tiến hành trong thời gian qua. Trên thực tế, đã có Mỹ và Nhật Bản quyết định tham gia vào cuộc tập trận do Hàn Quốc tổ chức, ngoài ra còn có một số quốc gia khác như Australia cũng sẽ tham gia. Hiện tại, Seoul đang phối hợp với các nước tham gia lên kế hoạch tập trận cụ thể.Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí là một cơ chế hợp tác quốc tế được ra mắt vào năm 2003, nhằm chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt như vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học, phương tiện vận chuyển và các vật phẩm liên quan. Hội nghị cấp cao PSI được tổ chức định kỳ 5 năm một lần.Hội nghị lần này đánh dấu 20 năm ra mắt cơ chế này, được tổ chức tại Hàn Quốc vào cuối tháng 5 tới. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc tập trận PSI thường niên năm 2023 mang tên "Eastern Endeavor 23". Cuộc tập trận thường niên PSI được diễn ra từ năm 2014, do các quốc gia tham gia luân phiên chủ quản. Tên gọi của cuộc tập trận có thể thay đổi tùy theo quốc gia đăng cai tổ chức, lần này Hàn Quốc lấy tên gọi là "Eastern Endeavor".Cuộc tập trận năm nay dự kiến được tiến hành theo phương thức giả định và ngăn chặn tình huống Bắc Triều Tiên buôn lậu chế phẩm dầu mỏ theo phương thức chuyển giao giữa tàu với tàu, một phương thức bị Liên hợp quốc nghiêm cấm, hoặc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên biển.Vào ngày 17/4 vừa qua, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng đã tiến hành tập trận phòng thủ tên lửa trên vùng biển phía Đông Hàn Quốc, nhằm đối phó với hạt nhân miền Bắc, với sự tham gia của tàu khu trục Aegis của ba nước.