Tổng thống Hàn Quốc đánh giá lĩnh vực an ninh, ngoại giao có sự thay đổi lớn nhất sau một năm cầm quyền

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các vào ngày 9/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tự đánh giá sự thay đổi lớn nhất so với một năm trước khi ông lên nắm quyền chính là lĩnh vực ngoại giao, an ninh.Tổng thống đề cập tới phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio liên quan tới vấn đề lịch sử, việc Seoul và Tokyo nhất trí cử đoàn thanh sát gồm các chuyên gia Hàn Quốc tới nhà máy điện nguyên tử Fukushima, việc lãnh đạo hai nước lên kế hoạch cùng viếng bia tưởng niệm nạn nhân người Hàn thiệt mạng trong vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima năm 1945. Đây đều là những việc không thể tưởng tượng có thể xảy ra cách đây không lâu.Tổng thống nhấn mạnh là hai quốc gia đang cùng chia sẻ giá trị tự do, nếu Hàn Quốc và Nhật Bản cùng hợp tác, giao lưu, xây dựng niềm tin thì sẽ không chỉ quay lại được thời kỳ quan hệ tốt đẹp nhất trong quá khứ, mà còn mở rộng con đường tới tương lai.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng tự đánh giá đã khôi phục được quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, tái thiết một cách thực chất, điển hình là Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ đã diễn ra chỉ 11 ngày sau khi ông nhậm chức.Tổng thống cũng nhắc tới cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tại Hiroshima (Nhật Bản), dự kiến diễn ra từ ngày 19-21/5 tới đây, sẽ góp phần củng cố hơn nữa sự liên minh giữa ba nước nhằm xây dựng hòa bình trong khu vực.Tổng thống cũng nhắc lại một số thành quả "ngoại giao bán hàng" trong vòng một năm cầm quyền, như công bố đường lối "ngoại giao giá trị" khi là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 6 năm ngoái, hay ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) trị giá 40.000 tỷ won (30,2 tỷ USD) với Ả-rập Xê-út.Về các vấn đề trong nước, Tổng thống thể hiện quyết tâm nghiêm trị các vụ lừa đảo tiền đặt cọc thuê nhà trọn gói (jeonse), cổ phiếu. Ông Yoon chỉ ra nguyên nhân dẫn tới các vụ lừa đảo gia tăng là do chính sách bất động sản và chính sách vô hiệu hóa hệ thống giám sát thị trường tài chính của Chính phủ tiền nhiệm. Bản thân ông sẽ nỗ lực hết sức, nhưng cần thời gian để người dân có thể nhận thấy thành quả rõ nét. Ngoài ra, Tổng thống cũng thừa nhận việc sửa đổi luật, chế độ cũng gặp khó khăn do đảng đối lập đang chiếm đa số ghế tại Quốc hội.