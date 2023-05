Tokyo kỳ vọng Seoul hiểu sâu hơn về tính an toàn của nước thải nhiễm xạ sau khi cử đoàn thanh sát tới nhà máy Fukushima

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 8/5, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa bày tỏ kỳ vọng việc Hàn Quốc cử đoàn thanh sát tới nhà máy điện nguyên tử Fukushima và cuộc thảo luận cấp Vụ trưởng song phương sắp tới sẽ giúp Seoul hiểu rõ hơn về tính an toàn của quá trình xả "nước đã qua xử lý" (cách gọi của Chính phủ Nhật Bản đối với nước thải nhiễm xạ của nhà máy điện nguyên tử Fukushima) ra biển.Bộ trưởng Hayashi khẳng định trong thời gian tới, Tokyo sẽ tiếp tục giải thích một cách trung thực và minh bạch, trên cơ sở khoa học với Seoul.Ngoại trưởng Nhật Bản nhắc lại tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật vừa qua, Thủ tướng Kishida Fumio đã trình bày với Tổng thống Hàn Quốc rằng Tokyo chấp thuận sự kiểm chứng của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), đồng thời giải thích một cách trung thực về sự an toàn của nước thải sau khi xử lý từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima.Seoul và Tokyo nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp cấp Vụ trưởng trong thời gian sớm nhất để trao đổi về các lịch trình cụ thể, như cử đoàn thanh sát tới Nhật Bản trong vòng từ ngày 23-24/5 tới.Bài toán đặt ra với đoàn thanh sát Hàn Quốc đó là xác minh các dữ liệu về nước thải từ nhà máy Fukushima mà Chính phủ Nhật Bản công bố có đúng hay không. Hiện tại, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đang liệt kê các hạng mục cần xác minh như hệ thống an toàn, năng lực vận hành, tài liệu liên quan tới nước thải nhiễm xạ từ nhà máy này.Câu hỏi đặt ra là liệu đoàn thanh sát của Hàn Quốc có thể "kiểm chứng" chứ không chỉ dừng lại ở việc đến thăm hiện trường và nghe giải thích một chiều từ phía Nhật Bản hay không. Việc "kiểm chứng" sẽ chỉ có thể thực hiện được thông qua đàm phán với Tokyo. Tuy nhiên, điều này cũng chưa thể chắc chắn, vì công đoạn kiểm chứng của IAEA đang sắp sửa kết thúc, và nếu Nhật Bản đồng ý cho Hàn Quốc kiểm chứng thì sẽ có thể có thêm quốc gia khác cũng yêu cầu.Có ý kiến lo ngại nếu các chuyên gia Hàn Quốc chỉ đơn thuần "thị sát" mà không "kiểm chứng" thì Seoul có thể bị Tokyo lợi dụng để củng cố lập luận rằng nguồn nước thải từ nhà máy Fukushima là an toàn.