Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha-kyu trong buổi họp báo thường kỳ ngày 8/5 nhấn mạnh Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang nhìn nhận việc Bắc Triều Tiên phát triển tên lửa hạt nhân là hành động khiêu khích nghiêm trọng, đáp lại câu hỏi về thành quả của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật trong lĩnh vực an ninh quân sự.Ông Jeon cho biết thông qua liên minh Hàn-Mỹ, hợp tác an ninh Hàn-Nhật, sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó nhằm bảo vệ hòa bình và an ninh trong khu vực. Đây cũng là những thỏa thuận được đưa ra trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật lần này, và là lập trường bền vững của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.Mặt khác, Phát ngôn viên Jeon đã né tránh câu hỏi về khả năng Tokyo sẽ tham gia Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG) Hàn-Mỹ, thay vào đó là cho biết Seoul và Washington sẽ tiến hành các cuộc thảo luận cần thiết và trao đổi về tư thế ứng phó với hạt nhân miền Bắc thông qua nhóm tư vấn hạt nhân này.Về phần mình, một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã để ngỏ rằng liên minh Hàn-Mỹ có thể sẽ xem xét việc hợp tác với Nhật Bản sau khi củng cố Nhóm tư vấn hạt nhân.Về vấn đề nổi cộm trong quan hệ Hàn-Nhật liên quan đến "mâu thuẫn radar", ông Jeon cho biết Seoul vẫn giữ nguyên lập trường của mình.Mâu thuẫn radar Hàn-Nhật dấy lên sau khi Nhật Bản chỉ trích tàu khu trục lớp Hoàng đế Gwanggaeto của Hải quân Hàn Quốc đã chĩa radar điều khiển hỏa lực vào máy bay tuần tra của nước này trên vùng biển phía Đông vào ngày 20/12 năm 2018. Vào thời điểm đó, Seoul đã bác bỏ lập trường này và cho rằng Tokyo mới là phía dùng máy bay uy hiếp mình.Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhận định mối quan hệ tin tưởng giữa hai bên đã được thắt chặt hơn nhờ hội nghị thượng đỉnh song phương gần đây, do đó hai nước sẽ sớm tìm ra được phương án giải quyết khả thi thông qua đối thoại.