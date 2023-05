Cán cân vãng lai Hàn Quốc tháng 3 trở lại thặng dư 270 triệu USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 10/5 đã công bố cán cân vãng lai tháng 3 thặng dư 270 triệu USD. Đây là lần đầu tiên cán cân vãng lai trở lại thặng dư trong năm nay sau khi liên tục thâm hụt trong hai tháng đầu năm do xuất khẩu đình trệ.Tuy nhiên, quy mô thặng dư lại giảm mạnh hơn so với cùng kỳ năm trước là 6,77 tỷ USD.Xét theo hạng mục, cán cân hàng hóa thâm hụt 1,13 tỷ USD, đà thâm hụt kéo dài liên tiếp trong 6 tháng qua, giảm 6,5 tỷ USD so với một năm trước đó.Xuất khẩu đạt 56,4 tỷ USD, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Hạng mục này lần đầu tiên giảm so năm trước đó từ tháng 9/2022, và liên tục thâm hụt so với cùng kỳ năm trước trong suốt 7 tháng. Lý do là tình hình đình trệ nghiêm trọng của việc xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như chíp bán dẫn, chế phẩm hóa học, dầu hỏa. Xét theo quốc gia, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 33,4%, các quốc gia Đông Nam Á giảm 23,5%, Nhật Bản giảm 12,2%.Nhập khẩu trong tháng 3 đạt 57,52 tỷ USD, giảm 2,5% so với năm 2022. Nhập khẩu nguyên vật liệu giảm 10%, hàng hóa vốn như chíp bán dẫn giảm 2,4%, hàng tiêu dùng như ngũ cốc giảm 1,2%.Cán cân dịch vụ cũng ghi nhận thâm hụt 1,9 tỷ USD, trong đó cán cân du lịch thâm hụt 740 triệu USD, dưới ảnh hưởng của các chính sách nới lỏng biện pháp phòng dịch COVID-19.Thặng dư cán cân thu nhập sơ cấp (thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi) đạt 3,15 tỷ USD, tăng 2,61 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.Giá trị tài sản ròng (tài sản trừ đi nợ) trong tài khoản tài chính giảm 1,38 tỷ USD trong tháng 3. Đầu tư trực tiếp của người Hàn Quốc tại nước ngoài tăng 4,52 tỷ USD, đầu tư của người nước ngoài vào Hàn Quốc tăng 2,64 tỷ USD.