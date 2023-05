Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Yonhap vào ngày 9/5, một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết mặc dù Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đang tiến hành kiểm chứng với nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima của Nhật Bản, nhưng vẫn cần phải tiến hành điều tra về hoạt động của trang thiết bị, năng lực vận hành thiết bị lọc nước thải của phía Nhật Bản.Nội dung này tương tự với nội dung báo cáo lên Quốc hội của Bộ Ngoại giao, nêu bật rằng Seoul có cơ hội để tự xem xét và đánh giá sâu về tính an toàn trong quá trình xử lý nước thải nhiễm xạ của Tokyo.Đây được phân tích là phản ứng của Hàn Quốc sau khi Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản Nishimura Yasutoshi trong buổi họp báo cùng ngày nói rằng đoàn thanh sát của Hàn Quốc sẽ không đánh giá hay xác minh về tính an toàn của nước thải từ nhà máy Fukushima.Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống cho rằng không phải hai bên mâu thuẫn lập trường, mà đơn thuần chỉ là sự khác biệt về cách dùng thuật ngữ.Quan chức cấp cao trong Văn phòng Tổng thống giải thích rằng việc đánh giá tính an toàn mà phía Nhật Bản đề cập tới được hiểu là sự đánh giá mà IAEA đã và đang tiến hành. Hiện tại, chuyên gia Hàn Quốc cũng đang tham gia vào quá trình kiểm chứng của IAEA nên không cần thiết phải làm điều tương tự trong đoàn thanh sát sẽ cử tới Fukushima cuối tháng này.Quan chức này nhấn mạnh đoàn thanh sát của Hàn Quốc sẽ xem xét một cách tổng thể về thiết bị lọc nước thải và năng lực vận hành của Tokyo, tách biệt với quá trình điều tra của IAEA.Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật ngày 7/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã nhất trí cử đoàn thanh sát gồm các chuyên gia Hàn Quốc tới hiện trường nhà máy điện nguyên tử Fukushima.