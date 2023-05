Photo : YONHAP News

Tại cuộc gặp với Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tại Viên, Áo vào chiều ngày 9/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo phát biểu rằng các chuyên gia và viện nghiên cứu của Hàn Quốc phải tiếp tục tham gia vào quá trình kiểm chứng nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima của Nhật Bản.IAEA đang chuyển mẫu thu được trong quá trình kiểm chứng nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima số 1 cho Viện công nghệ an toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (KINS) phân tích, kiểm chứng. Phát biểu trên của Thủ tướng mang hàm ý đề nghị tiếp tục quá trình này để nâng cao tính khách quan trong kiểm chứng của IAEA.Thủ tướng Hàn Quốc cũng tái khẳng định lập trường của Seoul, đó là IAEA phải tiếp tục nỗ lực để kiểm chứng nước thải từ nhà máy Fukushima được xử lý một cách an toàn xét trên quan điểm khoa học và khách quan, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.Bên cạnh đó, hai bên cũng đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, an toàn nhà máy điện nguyên tử tại Ukraine. Thủ tướng Han đề nghị IAEA lên án mạnh mẽ Bắc Triều Tiên trong trường hợp nước này thử hạt nhân lần thứ 7.Tiếp đó, Thủ tướng Hàn Quốc đã có cuộc gặp với Tổng thư ký điều hành Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) Robert Floyd, đề nghị cơ quan này chia sẻ nhanh chóng kết quả thăm dò và phân tích trong trường hợp miền Bắc thử hạt nhân. Ngoài ra, Thủ tướng Hàn Quốc cũng đề nghị CTBTO ra thông điệp lên án mạnh mẽ và nhanh chóng nếu Bình Nhưỡng vẫn quyết tâm thử hạt nhân.