Hàn Quốc dự kiến công bố điều chỉnh mức cảnh báo nguy cơ bệnh dịch đối với COVID-19 vào ngày 11/5

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 11/5 sẽ tổ chức cuộc họp đưa ra quyết định về việc hạ mức cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm đối với dịch COVID-19.Đặc biệt, cuộc họp lần này sẽ do Tổng thống Yoon Suk-yeol đích thân chủ trì. Trước đó, người chủ trì là Thủ tướng hoặc Bộ trưởng Y tế và phúc lợi, song lần này sẽ chuyển sang cho Tổng thống do đây là cuộc họp quan trọng dẫn đến thay đổi lớn về chính sách phòng dịch.Vào ngày 9/5, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã mở cuộc họp đánh giá nguy cơ dịch bệnh và tập trung xem xét phương án hạ mức cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm đối với dịch COVID-19 từ "nghiêm trọng" xuống "cảnh giác".Một ngày trước đó, Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia gồm các chuyên gia về phòng dịch cũng đã trao đổi ý kiến về phương án nới lỏng biện pháp phòng dịch, và nhất trí sẽ thực hiện chung hai giai đoạn 1 và 2 trong lộ trình điều chỉnh ba giai đoạn mà Chính phủ đưa ra trước đó.Theo đó, việc cách ly đối với người dương tính với COVID-19 sẽ được đổi từ "bắt buộc" cách ly trong vòng 7 ngày thành "khuyến nghị". Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng thời gian chính thức dỡ bỏ nghĩa vụ cách ly sớm nhất là vào cuối tháng này do các thủ tục hành chính.Mặt khác, khả năng cao nghĩa vụ đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế vẫn sẽ được duy trì để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế.Tính đến 0 giờ ngày 10/5, Hàn Quốc ghi nhận 23.521 ca mắc COVID-19 mới, tăng 3.328 ca so với một tuần trước. Số ca nặng nhập viện điều trị là 151 ca, số ca tử vong là 23 ca, lần đầu tiên vượt ngưỡng 20 người kể từ sau ngày 9/3.