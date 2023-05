300 trường học trên toàn Hàn Quốc sẽ thí điểm giảng dạy bằng phần mềm AI từ học kỳ II

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 10/5 công bố sẽ tiến hành thí điểm chương trình giảng dạy trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) với 16 Sở Giáo dục các tỉnh, thành đã đăng ký.Các Sở Giáo dục thí điểm sẽ được Bộ hỗ trợ về ngân sách, tư vấn, giáo viên, để triển khai 300 trường học tiên phong về kỹ thuật số từ nửa cuối năm nay. Trường học tiên phong về kỹ thuật số sẽ đóng vai trò xây dựng mô hình đổi mới lớp học, được tự do ứng dụng các phần mềm giáo dục AI do khối tư nhân, Nhà nước phát triển.Ban đầu, Bộ Giáo dục dự định lựa chọn ra 7 Sở Giáo dục thí điểm trong năm nay, rồi sau đó mở rộng sang toàn bộ 17 Sở Giáo dục các tỉnh, thành cả nước trong năm sau. Tuy nhiên, phần lớn các Sở Giáo dục địa phương đều đăng ký thí điểm, nên Bộ Giáo dục quyết định hỗ trợ để chuẩn bị chính thức từ năm nay.Các Sở Giáo dục thí điểm sẽ bắt đầu chỉ định các trường áp dụng, xúc tiến bồi dưỡng giáo viên trong kỳ nghỉ hè sắp tới.Sở Giáo dục thành phố Ulsan là nơi duy nhất không đăng ký, do bỏ lỡ cơ hội đăng ký trong thời gian chuẩn bị bầu cử bổ sung Giám đốc Sở Giáo dục. Tuy nhiên, Sở Giáo dục Ulsan cũng tuyên bố sẽ bắt tay vào chuẩn bị chuyển đổi giáo dục kỹ thuật số từ năm nay, nên Bộ Giáo dục sẽ hỗ trợ tư vấn để địa phương này tự áp dụng thí điểm.Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Lee Ju-ho cho biết do toàn bộ 17 Sở Giáo dục trên cả nước đều thể hiện quyết tâm xúc tiến đổi mới kỹ thuật số nên trong thời gian tới, Bộ sẽ xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với Sở Giáo dục các địa phương, chuẩn bị một cách hệ thống cho việc áp dụng sách giáo khoa kỹ thuật số AI từ tháng 3/2025.