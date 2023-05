Tổng thống Yoon Suk-yeol viếng Nghĩa trang quốc gia Seoul nhân kỷ niệm một năm nhậm chức

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 10/5 đã tới viếng Nghĩa trang quốc gia Seoul cùng với các thành viên Nội các, trong đó có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Choo Kyung-ho, ban lãnh đạo đảng cầm quyền trong đó có Chủ tịch Kim Gi-hyeon, và các cố vấn Phủ Tổng thống.Trong sổ viếng, Tổng thống viết rằng ông sẽ cùng người dân Hàn Quốc vĩ đại xây dựng một đất nước tự do và đổi mới, đóng góp trách nhiệm vào hòa bình và sự thịnh vượng của toàn thế giới.Trong ngày 10/5, Tổng thống không tổ chức sự kiện kỷ niệm một năm nhậm chức, mà mời các thành viên Nội các và ban lãnh đạo đảng cầm quyền tới dùng tiệc trưa tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul).Trên mạng xã hội cá nhân, Tổng thống chia sẻ cảm nghĩ nhân một năm nhậm chức, đánh giá một năm qua bản thân mình đã dốc lòng để xây dựng một đất nước Hàn Quốc mới cho người dân, và sẽ tiếp tục làm việc vì nhân dân.Trong khi đó, chính giới lại có phản ứng trái chiều về một năm cầm quyền của Tổng thống Yoon. Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đánh giá Tổng thống đã điều hành quốc gia thành công trong một năm qua, thiết lập được bàn đạp nhảy vọt ở lĩnh vực ngoại giao, kinh tế.Phát ngôn viên đảng cầm quyền Yoo Sang-bum thì đánh giá Tổng thống đã khôi phục được quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, điển hình là việc tổ chức hội đàm thượng đỉnh chỉ sau 11 ngày nhậm chức, nâng cao vị thế của Hàn Quốc trên đấu trường ngoại giao, đạt được thành quả thu hút đầu tư vượt bậc so với chính quyền tiền nhiệm.Đảng đối lập Dân chủ đồng hành thì tổ chức cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng tại thành phố Daegu vào ngày 10/5, chỉ trích Chính phủ đương nhiệm, kêu gọi sự thay đổi đường lối điều hành quốc gia và đổi mới nhân lực. Chủ tịch đảng Lee Jae-myung cho rằng Tổng thống đã làm gia tăng gánh nặng dân sinh, giảm thuế cho giới siêu giàu, kích động các nước lân cận, gây ra khủng hoảng kinh tế, an ninh. Vậy nhưng suốt một năm qua ông Yoon chỉ đổ lỗi cho Chính phủ tiền nhiệm và đảng đối lập. Nhiều khả năng Tổng thống sẽ còn lặp lại thất bại trong vòng 4 năm nhiệm kỳ còn lại. Đảng đối lập yêu cầu Tổng thống phải khôi phục lại đối thoại với phe đối lập, thay thế Thủ tướng và đổi mới cơ cấu Nội các.Các đảng đối lập khác như đảng Công lý, đảng Tiến bộ, đảng Thu nhập cơ bản cũng đồng loạt chỉ trích Chính phủ đương nhiệm vô dụng, độc đoán.