Giới kinh tế Hàn-Nhật lập ra Ủy ban điều hành cho các dự án chung của Quỹ đối tác tương lai

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) chiều ngày 10/5 đã tổ chức buổi họp báo chung với Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) tại Tokyo, công bố nội dung nhất trí là lập ra Ủy ban điều hành phụ trách xem xét các dự án chung của Quỹ đối tác tương lai Hàn-Nhật và Nhật-Hàn, cùng một Ủy ban tư vấn.Quyền Chủ tịch FKI Kim Byong-joon và Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản Tokura Masakazu sẽ đóng vai trò là đồng Chủ tịch của Ủy ban Điều hành. Ủy ban Tư vấn sẽ do giáo sư Kang Sung-jin thuộc Đại học Korea và giáo sư Fukagawa Yukiko thuộc Đại học Waseda làm đồng Chủ tịch.Hai tổ chức này cũng nhất trí tăng cường hợp tác công nghiệp, thúc đẩy giao lưu nhân tài trẻ thông qua Quỹ đối tác tương lai. FKI và Keidanren cũng sẽ xem xét đẩy mạnh giao lưu giữa các trường đại học hai nước, xem xét tổ chức thăm và tập huấn tại Nhật Bản cho giáo viên các trường trung học phổ thông Hàn Quốc.Hai bên cũng quyết định đẩy mạnh hợp tác về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đối phó với bệnh truyền nhiễm, duy trì và củng cố trật tự quốc tế tự do và mở cửa, duy trì ổn định môi trường an ninh kinh tế, như an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng.Tổ chức kinh tế hai nước sẽ tổ chức "Diễn đàn hợp tác công nghiệp Hàn-Nhật" tại Seoul vào ngày 6/7 tới để thảo luận về lĩnh vực chíp bán dẫn và khử carbon.Sau khi Chính phủ Hàn Quốc công bố giải pháp về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, FKI và Keidanren đã công bố về việc thành lập Quỹ đối tác tương lai Hàn-Nhật và Nhật-Hàn vào ngày 16/3, nhân chuyến thăm Tokyo của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, nhằm tăng cường giao lưu kinh tế và xây dựng quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai.