Phỏng đoán Bắc Triều Tiên đang tiếp tục sản xuất vật chất hạt nhân tại cơ sở Yongbyon

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 10/5 dẫn phân tích hình ảnh vệ tinh của công ty vệ tinh thương mại "Planet Labs" chụp cơ sở hạt nhân Yongbyon của Bắc Triều Tiên vào ngày 4/5 vừa qua, cho thấy miền Bắc đang tích cực sản xuất vật chất hạt nhân.Theo nội dung đưa tin, xuất hiện 5-6 xe ô tô như xe tải tại khu vực nằm giữa kho chứa thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và lò nguyên tử 5 MW thuộc cơ sở hạt nhân này. Các xe cộ trên được phỏng đoán là đóng vai trò chuyển các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tới Phòng thí nghiệm hóa chất phóng xạ tới để tiến hành tái xử lý, chiết suất plutonium.Ngoài ra, hình ảnh vệ tinh còn phát hiện được một tòa nhà mới chưa xác định mục đích, nằm ngay bên cạnh tòa nhà kỹ thuật lò nguyên tử mới xây dựng phía dưới lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm.Đài châu Á tự do cho biết theo hình ảnh hồng ngoại nhiệt chụp cơ sở hạt nhân này vào ngày 12/4 vừa qua cho thấy các khu vực gồm Phòng thí nghiệm hóa chất phóng xạ, cơ sở làm giàu uranium, và lò nguyên tử 5 MW có nhiệt độ ở mức cao, phỏng đoán các cơ sở này đang trong quá trình hoạt động.Khi đó, nhà nghiên cứu Jeong Seong-hak thuộc Viện nghiên cứu chiến lược an ninh bán đảo Hàn Quốc tham gia vào quá trình phân tích thì phỏng đoán rằng Bắc Triều Tiên đang tái xử lý các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng để chiết xuất plutonium. Nếu miền Bắc đang khởi động cơ sở làm giàu uranium thì rất có thể nước này cũng đang sản xuất uranium làm giàu cấp độ cao.