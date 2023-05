Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 11/5 đã tuyên bố hạ mức cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm đối với dịch COVID-19 từ "nghiêm trọng" xuống "cảnh giác", bắt đầu áp dụng từ tháng 6 năm nay.Ngoài ra, quy định "bắt buộc cách ly trong 7 ngày" đối với bệnh nhân dương tính với COVID-19 cũng sẽ được nới lỏng thành "khuyến nghị cách ly trong 5 ngày". Thêm vào đó, người nhập cảnh vào Hàn Quốc cũng không cần xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức khuếch đại gen (PCR) và nghĩa vụ đeo khẩu trang trong không gian kín tại tất cả các địa điểm cũng được dỡ bỏ, ngoại trừ bệnh viện.Điều này có thể xem là lời tuyên bố đại dịch COVID-19 đã chấm dứt sau ba năm, kể từ khi dịch bệnh này bùng phát vào tháng 2/2020.Đích thân chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc, Tổng thống Yoon cũng bày tỏ niềm vui mừng khi người dân có thể quay trở lại nhịp sống thường nhật trước thời dịch bệnh sau ba năm 4 tháng.Các lý do để Chính phủ Hàn Quốc đưa ra quyết định này là vì Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vào đầu tháng 5 đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu đối với dịch COVID-19, và Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia cũng đề nghị dỡ bỏ mức "nghiêm trọng" đối với dịch bệnh này.Tuy nhiên, Seoul vẫn duy trì việc hỗ trợ khám và chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trong khoảng thời gian tới.Đầu cuộc họp, Tổng thống Yoon đã vỗ tay tán dương những nỗ lực khắc phục dịch bệnh COVID-19 của đội ngũ nhân viên y tế và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người dân vì đã tích cực hỗ trợ quá trình phòng dịch.Mặt khác, ông Yoon cũng nêu quyết tâm sẽ chuẩn bị hệ thống ứng phó vững chắc về mặt khoa học để đối phó với dịch bệnh mới trong tương lai, nâng cao năng lực phát triển biện pháp chữa trị bằng vắc-xin, tăng cường hợp tác quốc tế và lập ra "Chính sách sau dịch COVID-19" bao gồm chính sách kỹ thuật số.